Zomrel herec trnavského divadla Michal Monček

Trnava 18. novembra (TASR) - Vo veku 88 rokov zomrel v piatok (17. 11.) v Bratislave dlhoročný herec trnavského divadla Michal Monček. Informuje o tom Divadlo Jána Palárika v Trnave na sociálnej sieti.



Michal Monček sa narodil 10. septembra 1935 v obci Červený Kameň v okrese Ilava. Po štúdiu herectva nastúpil do Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, od roku 1974 pôsobil v Trnave. Do odchodu do dôchodku účinkoval v mnohých inscenáciách, mal pedagogické aktivity, účinkoval v rozhlase, v televízii a má bohatú filmografiu. Jeho meno je medzi hercami v tituloch ako Pacho, hybský zbojník, Trofej neznámeho strelca, Sváko Ragan, Do posledného dychu, ale aj Anjel milosrdenstva či Legenda o lietajúcom Cypriánovi. Hral v seriáloch Škola detektívky i Život bez konca. Aj ako senior sa objavoval v početných seriáloch Ordinácia v ružovej záhrade či Tajné životy.