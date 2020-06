Zomrel významný historik I. Chalupecký

Bratislava 12. júna (TASR) - Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) si vo vysielaní pripomenie Ivana Chalupeckého. Slovenský historik a archivár zomrel vo veku 88 rokov. Známu osobnosť si môžu diváci pripomenúť v piatok na Dvojke o 18.15 h v relácii NeCelebrity a v pondelok 15. júna o 13.45 v dokumente Majster Pavol z Levoče. TASR o tom informoval PR manažér Filip Púchovský.



Ivan Chalupecký sa narodil v Spišskej Novej Vsi, no väčšiu časť života prežil v Levoči, kde pracoval v štátnom archíve. Študoval externe na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, absolvoval tiež stáž v Národnom archíve v Paríži. Zaslúžil sa o spracovanie viacerých vzácnych fondov a bol autorom mnohých scenárov a výstav. Stál pri vzniku Krúžku historikov Spiša, pobočky Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV. O svoje vedomosti sa v rámci prednášok delil so študentmi nielen na Slovensku, ale aj v Ríme, Viedni, Stuttgarte, Aachene, Mníchove, Gorizii, Sibiu, Krakove.



Významnú časť celoživotnej práce venoval cirkevným dejinám. Od roku 1967 skúmal osobnosť Majstra Pavla z Levoče. Skúmaniu dokumentov o jeho živote zasvätil takmer 30 rokov. Je autorom desiatok samostatných knižných publikácií, vedeckých štúdií, odborných článkov, nespočetného množstva recenzií a hesiel do encyklopédií. Podieľal sa aj na vzniku turistických sprievodcov po mestách a oblastiach východného Slovenska.