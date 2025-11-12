< sekcia Slovensko
Zomrel liturgický hudobník, profesor J. Lexmann
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Zomrel liturgický hudobník a pedagóg, profesor Juraj Lexmann. TASR o úmrtí informovala rodina zosnulého.
Lexmann sa výrazne zapísal do dejín slovenskej liturgickej hudby. Jeho osobnosť si v tejto súvislosti pripomenula aj Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Pripomenula viacero jeho diel. „V súčasnosti sa pripravuje na vydanie jeho posledné dielo Procesiové spevy rímskokatolíckej liturgie,“ priblížila.
Lexmann sa venoval aj teoretickej oblasti. Je autorom knihy Teória liturgickej hudby, ktorá podľa KBS patrí k základným dielam v oblasti sakrálnej hudby na Slovensku. Poukázala na to, že zosnulý stojí i za viacerými dokumentárnymi filmami, ktoré sa týkajú cirkevnej hudby.
Vyzdvihla tiež to, že Lexmann sa zaslúžil o pokoncilovú obnovu cirkevnej hudby v čase totality. „Pôsobil ako pedagóg v Kňazskom seminári v Bratislave a prispel k formácii viacerých generácií budúcich kňazov a hudobníkov,“ dodala.
