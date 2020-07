Praha 14. júla (TASR) - Vo veku 97 rokov zomrel bývalý komunistický politik Miloš Jakeš. Informovala o tom v utorok televízia CNN Prima News, ktorej to potvrdili dva od seba nezávislé zdroje. Úmrtie niekdajšieho generálneho tajomníka ÚV KSČ jeho blízki tajili, pohreb sa už konal v krematóriu v pražskej štvrti Motol.



Pohreb Jakeša sa konal v utorok v motolskom krematóriu bez účasti verejnosti. Účastníci tohto obradu sa pre médiá vyjadriť odmietli.



Podľa portálu českého ekonomického denníka E15 zomrel Jakeš už 10. júla.



Od vlaňajšieho novembra polícia Jakeša aj spolu s niekdajším predsedom vlády ČSSR Lubomírom Štrougalom stíhala pre strieľanie na hraniciach bývalého Československa.



Jakeš bol podľa vyšetrovateľov zodpovedný za streľbu do ľudí na hraniciach z titulu svojej funkcie generálneho tajomníka Komunistickej strany Československa (1987-89).



Jakeš býval dlhé roky vo vile v oblasti Hanspaulka v pražskej štvrti Dejvice. Posledné roky však trávil najmä v byte v Dejviciach. V rokoch 2019 a 2018 prekonal ťažké zápaly pľúc.



Spolu so Štrougalom bol jednou z posledných žijúcich politických špičiek z obdobia normalizácie. Aj vo vysokom veku sa Jakeš pravidelne zúčastňoval na oslavách Sviatku práce, ktoré usporadúvala Komunistická strana Čiech a Moravy na pražskom Výstavisku. Naposledy tak urobil vlani, uvádza portál E15.cz.



Krátko pred smrťou mal Jakeš problémy s chôdzou, zrakom i sluchom. Koncom minulého roka strávil niekoľko týždňov v liečebni dlhodobo chorých, píše E15.cz.