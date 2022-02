Zomrel Pavol Dubček, syn Alexandra Dubčeka

Na archívnej snímke z 26. novembra 2021 prezidentka SR Zuzana Čaputová (uprostred) si podáva ruku s Pavlom Dubčekom pri hrobe svojho otca Alexandra Dubčeka na Cintoríne Slávičie údolie v Bratislave pri príležitosti 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 18. februára (TASR) – Po dlhej chorobe zomrel v piatok v nemocnici na bratislavských Kramároch vo veku 73 rokov Pavol Dubček, syn Alexandra Dubčeka. Správu o úmrtí Pavla Dubčeka potvrdila TASR jeho manželka Michaela Dubčeková s tým, že pohreb bude v kruhu rodiny bez účasti verejnosti.Pavol Dubček sa narodil 7. júla 1948 v Trenčíne. Do školy začal chodiť v Banskej Bystrici a po maturite na bratislavskom gymnáziu vyštudoval medicínu na Lekárskej fakulte Univerzite Komenského. Štúdium ukončil v roku 1972, ale hneď nevykonával lekársku prax, lebo jeho otec Alexander Dubček, líder Pražskej jari, bol po invázii vojsk Varšavskej zmluvy prenasledovaný komunistickým režimom. Zamestnal sa ako nočný vrátnik na bratislavskom bytovom družstve v Bratislave. Napokon dostal lekárske miesto v Malackách. Naposledy pracoval ako chirurg a traumatológ na Poliklinike Tehelná v Bratislave.Aktívne sa Pavol Dubček roky venoval karate, patril k jedným z prvých karatistov na Slovensku. Pri príležitosti jeho 70. narodením mu zablahoželali zakladateľ slovenského karate shihan Takeji Ogawa, ako aj prezident Slovenského zväzu karate Daniel Líška. Pri tejto príležitosti mu ako darček odovzdali čestný STV DAN.Po roku 1989 sa Pavol Dubček angažoval aj v slovenskej politike. V komunálnych voľbách v roku 2014 bol zvolený za poslanca v bratislavskej mestskej časti Nové Mesto, keď kandidoval za politickú stranu Priama demokracia. O štyri roky neskôr sa dostal po komunálnych voľbách do zastupiteľstva Bratislava-Nové Mesto ako kandidát za Stranu zelených Slovenska. V roku 2019 kandidoval do Európskeho parlamentu na kandidátke Slovenskej národnej strany (SNS).