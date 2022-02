OBROVSKÁ STRATA: Zomrel slovenský diplomat Radomír Boháč

Bratislava 15. februára (TASR) - V utorok zomrel po ťažkej chorobe slovenský diplomat Radomír Boháč. Informoval o tom minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) na 20. ročníku Hodnotiacej konferencie zahraničnej a európskej politiky SR.



Veľvyslanec pôsobil ako vedúci Stálej misie SR pri OSN so sídlom vo Viedni. Korčok pripomenul, že Boháč zasvätil celý život diplomacii a na jeho pamiatku vyzval zúčastnených k minúte ticha.



Radomír Boháč absolvoval Právnickú fakultu na Univerzite Komenského v Bratislave. Študoval tiež na Inštitúte medzinárodných vzťahov v Moskve, na Medzinárodnom inštitúte verejnej správy v Paríži a tiež v nemeckom Centre bezpečnostných štúdií Georgea C. Marshalla.



Pôsobil od roku 1986 ako atašé na československom veľvyslanectve v Londýne. V rokoch 1989 – 1990 pôsobil na federálnom Ministerstve zahraničných vecí Československa. Jeho ďalším pôsobiskom bolo Dillí, kde bol v rokoch 1991 - 1992 na pozícii III. tajomníka Veľvyslanectva Česko-Slovenskej Federatívnej republiky. Rovnako zastupoval v Indii aj Slovenskú republiku, a to v rokoch 1993 - 1996 ako II. a neskôr I. tajomník ambasády a vedúci obchodnoekonomickej sekcie.



V roku 1996 sa stal poradcom štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí (MZV) SR, o rok neskôr bol zástupcom riaditeľa odboru štátov EÚ/NATO a v roku 1998 zástupcom generálneho riaditeľa Politickej sekcie MZV SR.



Ako veľvyslanec zastupoval Slovensko v Nairobi v Keni, bol tiež stálym predstaviteľom SR pri Úradovni OSN v Nairobi. V rokoch 2002 – 2003 pôsobil na pozícii riaditeľa Odboru Ázie, Afriky, krajín Blízkeho a Stredného Východu a Latinskej Ameriky na MZV SR. Bol tiež veľvyslancom SR v Portugalsku (2004 – 2008). Úspešne tu inicioval aj projekt s názvom "Invest&Visit Slovakia", ktorý sa realizoval aj v iných krajinách.



V roku 2008 ho vymenovali na post generálneho riaditeľa Sekcie hospodárskej spolupráce a rozvojovej pomoci MZV SR. V rokoch 2011-2014 bol veľvyslancom v Dánsku, v októbri 2014 sa stal zástupcom Slovenska v Asia-Europe Foundation (ASEF).



Od roku 2017 pôsobil ako stály predstaviteľ Slovenska pri Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) vo Viedni. Počas slovenského predsedníctva OBSE v roku 2019 bol predsedom Stálej rady OBSE.



Radomír Boháč si 22. júla 2021 prevzal z rúk prezidentky Zuzany Čaputovej poverovaciu listinu veľvyslanca, keď sa stal vedúcim Stálej misie SR pri OSN, OBSE a iných medzinárodných organizáciách so sídlom vo Viedni.