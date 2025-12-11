< sekcia Slovensko
Zomrel tenorista a sólista Opery SND František Livora
Rodák zo Žiliny vyštudoval spev na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Už počas štúdia začal účinkovať v inscenáciách Opery SND.
Autor TASR
Bratislava 11. decembra (TASR) - Vo veku 89 rokov zomrel tenorista a dlhoročný sólista Opery Slovenského národného divadla (SND) František Livora. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka SND Izabela Pažítková.
Rodák zo Žiliny vyštudoval spev na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Už počas štúdia začal účinkovať v inscenáciách Opery SND. Prvú ponuku na angažmán dostal zo Štátneho divadla v Košiciach a vzápätí sa stal sólistom Opery v nemeckom Magdeburgu. Nasledovali ponuky z ďalších nemeckých divadiel.
Pažítková uviedla, že Livora začal spolupracovať s Operou SND v roku 1969. V rokoch 1979 - 81 bol sólistom Opery v Brémach. V SND pôsobil 25 rokov, v divadle naštudoval množstvo postáv ako Don Ottavio (Don Giovanni), Alfredo (La traviata), Vojvoda (Rigoletto), Radames (Aida), Don José (Carmen), Ondrej (Krútňava), Lenskij (Eugen Onegin), Princ (Rusalka) a mnohé ďalšie.
„So speváckou kariérou sa rozlúčil veľkoryso - titulnou postavou vo Verdiho Otellovi. Po ukončení speváckej kariéry František Livora pedagogicky pôsobil na viacerých školách a v zboroch,“ dodala Pažítková.
