Zomrel významný predstaviteľ slovenskej oftalmológie profesor Strmeň

Bratislava 9. októbra (TASR) - Vo veku 81 rokov zomrel 28. septembra významný predstaviteľ slovenskej oftalmológie profesor Peter Strmeň. Posledná rozlúčka s ním bola v pondelok (7. 10.) v bratislavskom Krematóriu. TASR to potvrdila jeho manželka.



Profesor Strmeň po promócii nastúpil v roku 1965 na Očnú kliniku Fakultnej nemocnice v Bratislave. Na Klinike oftalmológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LF UK) v Bratislave zastával neskôr významné zdravotnícke i školské pozície. V rokoch 1981 až 1997 bol zástupcom prednostu kliniky a od roku 1997 do roku 2011 bol jej prednostom. V roku 2020 odišiel do dôchodku.



Výbor Slovenskej oftalmologickej spoločnosti, ktorého bol členom, poukázal na to, že sa počas viac ako 50 rokov práce vypracoval na mimoriadne erudovaného oftalmológa, vitreoretinálneho chirurga uznávaného doma i v zahraničí. Pripomenul, že v celej profesijnej dráhe sa na Slovensku vyníma ako pionier vitreoretinálnej chirurgie najmä v oblasti diabetickej retinopatie a traumatológie a ako špičkový oftalmochirurg s tisíckami úspešných operácií.



Výsledky svojej chirurgickej i vedeckej práce prezentoval asi 160 prednáškami na domácich a zahraničných lekárskych kongresoch. V domácich a zahraničných časopisoch uverejnil asi 100 odborných článkov, podieľal sa aj na rozličných vedeckých monografiách a bol vedúcim riešiteľom niekoľkých vedeckých projektov. Zastával tiež početné pedagogické funkcie na LF UK a bol aj členom jej vedeckej rady.