Zomrela účastníčka prvého transportu dievčat do Auschwitzu

Bratislava 2. augusta (TASR) - V sobotu (1. 8.) zomrela vo veku 96 rokov Edita Grosmanová, rodená Friedmanová, ktorá bola v prvom dievčenskom transporte z Popradu do koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau. Informovalo o tom združenie Post Bellum s odvolaním sa na syna Georgea Grosmana.



"Ako mladé dievča prežila holokaust. Spolu so sestrou Leou bola medzi tisíc dievčatami v prvom dievčenskom transporte z Popradu. Lea Auschwitz neprežila. Po druhej svetovej vojne sa vydala za Ladislava Grosmana, autora scenára oscarového filmu Obchod na korze. Podlomené zdravie z obdobia vojny ju sprevádzalo celý život. Ona však statočne bojovala. Až dodnes," uviedlo Post Bellum na sociálnej sieti.



Editu Grosmanovú spolu s ďalšími dievčatami odviedli do koncentračného tábora 25. marca 1942, mala vtedy 18 rokov. V tábore bola tri roky a tri mesiace.



Deportácie Židov zo Slovenska v roku 1942 boli uskutočňované na základe Židovského kódexu zo dňa 9. septembra 1941. V prvej fáze deportácií vznikli koncentračné strediská na Patrónke v Bratislave, v Žiline, Poprade, Seredi a Novákoch, odkiaľ boli vypravené vlakové súpravy s deportovanými.