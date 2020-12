Zonácia TANAP-u by mala byť prijatá čo najskôr, je to v záujme Tatier

Bratislava 19. decembra (TASR) - Je v záujme Tatier, prírody a ľudí, aby bola zonácia Tatranského národného parku (TANAP) prijatá čo najskôr. Pre TASR to uviedol komunikačný manažér spoločnosti Tatry mountain resorts (TMR) Marián Galajda. Reagoval tak na vládu, ktorá formálne zrušila ministrovi životného prostredia Jánovi Budajovi (OĽANO) úlohu o vyhlásení zonácie TANAP-u a presunula ju na ďalší rok.



História sa opakuje rovnako ako v prípade všetkých doteraz ohlásených termínov prijatia zonácie, podotkol Galajda. Poukazuje, že na zonáciu stále chýba základný dokument, ktorý by nastavil jasné pravidlá pre všetkých a prísne by chránil "to najvzácnejšie v národnom parku". Zároveň by určil, v ktorých urbanizovaných územiach bude možný rozvoj pre potreby samosprávy alebo cestovného ruchu.



"Prijatím zonácie by sa odstránil netransparentný systém výnimiek a zároveň zreálnil súčasný stav - nemuseli by sme sa tváriť, že parkoviská alebo iné objekty či infraštruktúra, si zaslúžia rovnakú ochranu ako tatranská fauna a flóra," tvrdí Galajda.



Rokovania v prípade zonácie TANAP-u boli pozastavené v roku 2019. Dôvodom boli neustále meniace sa požiadavky zo strany vlastníkov a obhospodarovateľov. Prerokovanie pripomienok je limitované aj kapacitami okresných úradov, odôvodňuje envirorezort k zrušenie úlohy.



Novú zonáciu TANAP-u sa pokúsil prijať už prvý kabinet Roberta Fica (Smer-SD). Proti návrhu sa však zdvihla vlna kritiky. Práce na zonácii sa opäť rozbehli po obnovení envirorezortu počas pôsobenia Ivety Radičovej. Exminister za Most-Híd József Nagy však po páde vlády v roku 2012 oznámil, že túto otázku bude musieť doriešiť nová garnitúra. Nepodarilo sa to nakoniec ani tej a zonáciu nedokončil Peter Žiga (Hlas-SD) ani Lászlo Sólymos (Most-Híd). Proti urýchleniu zonácie TANAP-u bola napríklad Asociácia slovenských kúpeľov.



Cieľom zonácie TANAP-u je nastaviť jasné pravidlá pre všetkých – pre ochranu prírody, pre vlastníkov pozemkov, pre cestovný ruch, pre obce a mestá aj pre podnikateľov.