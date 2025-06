Zonáciu TANAP-u označila prokuratúra za nezákonnú

Vysoké Tatry 10. júna (TASR) - Zonáciu Tatranského národného parku (TANAP) označila prokuratúra za nezákonnú. Tvrdí to iniciatíva My sme les, ktorá na Krajskú prokuratúru (KP) v Prešove podala koncom mája podnet. Aktivisti informovali, že prokuratúra podala protest proti opatreniam Okresného úradu (OÚ) Prešov a navrhuje zrušiť predmetný zámer zonácie TANAP-u.



„Opäť sa ukázalo, že minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) si za riaditeľa TANAP-u vybral nekompetentného človeka Petra Olexu, ktorý nie je schopný zákonným spôsobom predložiť dokumentáciu ochrany prírody,“ skonštatoval Milan Olekšák z iniciatívy My sme les. Aktivisti veria, že OÚ vyhovie protestu prokurátora a vráti celú dokumentáciu na prepracovanie.



Iniciatíva dala podnet pre nezverejnenie návrhu programu starostlivosti, ktorý má byť podľa zákona povinnou súčasťou zonácie. „Chýbajúca dokumentácia znamená, že zonáciou dotknuté fyzické, ako aj právnické osoby nemajú na pripomienkovanie kompletné a úplné informácie, ktoré vyžaduje legislatíva na úseku ochrany prírody a krajiny. Nemôžu tak plne uplatniť svoje právo pripomienkovať kompletný návrh. Pre vlastníkov zároveň vzniká právna neistota, ako budú návrh zonácie a príslušné dokumenty nastavovať správu ich pozemkov,“ uviedla iniciatíva. Predmetný dokument má podľa nej významne dopĺňať projekt ochrany o konkrétne opatrenia na zabezpečenie dlhodobej priebežnej starostlivosti o chránené územie a jeho ochranné pásmo vrátane finančných nákladov.



V tejto súvislosti sa na prokuratúru obrátila aj mimoparlamentná strana Demokrati. Bývalý štátny tajomník envirorezortu Michal Kiča upozornil, že návrh programu starostlivosti zverejnili napríklad aj pri ich zonácii Malej Fatry. „Vyzývam ministra Tarabu a štátneho tajomníka Filipa Kuffu, aby sa poučili a predložili nanovo takú zonáciu, ktorá nebude v rozpore so zákonom a nebude poškodzovať slovenskú prírodu,“ uviedol Kiča.



Problematický je podľa akvitistov celý návrh novej zonácie TANAP-u, ktorý podľa nich zásadne znižuje úroveň ochrany nášho najstaršieho národného parku.