Zoologička: Dehydratáciou môžu trpieť aj vtáky, pomôže miska s vodou

Bratislava 3. júla (TASR) – Nedostatkom vody a dehydratáciou môžu trpieť aj vtáky. Teplé až horúce dni najviac ovplyvňujú druhy vyskytujúce sa v mestách. Ľudia môžu operencom pomôcť napríklad umiestnením vodných napájadiel, napríklad plytkej misky s vlažnou vodou. Pre TASR to uviedla zoologička Andrea Lešová zo Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR.



Misku s vodou je ideálne umiestniť do polotieňa, nie na priame slnko. Zároveň by nemala byť na miestach, kde sa vtáky cítia nebezpečne pre výskyt predátorov. „Dôležité je vodu pravidelne obmieňať a v prípade, že s dostupnosťou vody pre operence začneme, je žiaduce vytrvať najmä počas horúcich dní až do konca leta,“ radí Lešová. Tzv. vodné napájadlá navštevujú podľa zoologičky napríklad pinka lesná, hrdlička záhradná, vrabec domový, stehlík obyčajný, kanárik poľný, zelienka obyčajná či rôzne druhy drozdov a sýkoriek.



Horúce až tropické dni napriek oneskoreniu tento rok zastihli vtáky počas hniezdenia. „Jún je obdobím výchovy mláďat a rodičia musia svojmu potomstvu okrem potravy zabezpečiť aj dostatok vody. Vtáky je možné vidieť pri 'kúpaní, respektíve vodnom kúpeli', keď sa starajú o svoje perie, ako aj pri ochladzovaní a, samozrejme, aj vodu pijú,“ priblížila Lešová.



Dehydratáciou či prehriatím organizmu, ktorý môže viesť až ku kolapsu, sú ohrozené najmä mláďatá. „Niektoré druhy, napríklad bocian, nosia v hrvoli vodu svojmu potomstvu, iné, ako napríklad lastovičky a belorítky, pijú počas letu nad vodou a holub dokáže zase piť z mláky,“ načrtla zoologička. Operence získavajú tekutiny aj z potravy, napríklad z ovocia. Vodné druhy prijímajú vodu spolu s potravou, dravce a sovy ju získavajú z ulovenej koristi. V prípade, ak vtáky nemajú v blízkosti viaceré zdroje vody, musia lietať na väčšie vzdialenosti. Hniezda sú však potom ohrozené predátormi, vyžaduje si to tiež väčší výdaj energie.