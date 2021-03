Zoroslav K. popiera podplácanie obvineného riaditeľa SIS

Bratislava 12. marca (TASR) - Podnikateľ Zoroslav K. popiera obvinenia, že by mal podplácať obvineného riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra Pčolinského, aby ho tajná služba nesledovala. Médiám to po výsluchu Zoroslava K. uviedol jeho obhajca Martin Berec.



"My sme sa vyjadrili, že Pčolinského ani Borisa B. (bývalý námestník SIS) nepoznáme a nevieme si to vysvetliť. Ale nekomentovali sme ani výpovede. My sme ich dokonca ani nevideli, keďže nám ich vyšetrovateľ odmietol sprístupniť. Videli sme len uznesenie o vznesení obvinenia a iné dôkazy sme nevideli," povedal advokát.



Podnikateľa a konkurzného právnika obvinila polícia vo štvrtok (11. 3.). Mal poskytnúť úplatok vo výške 40.000 eur pre riaditeľa SIS a bývalého námestníka Boris B.



Zoroslava K. zadržala polícia už koncom októbra 2020 počas akcie Víchrica, stále je vo väzbe. Obvinený je zo zasahovania do nezávislosti súdov.