Zoskupenie strán okolo MF chce dať viac kompetencií regiónom

Bratislava 4. septembra (TASR) - Zoskupenie strán okolo Maďarského fóra (MF) chce dať viac kompetencií a financií regiónom. Celé územie Slovenska by mohlo pokrývať 15 až 20 žúp. Na pondelkovej tlačovej konferencii to uviedol líder spoločnej kandidátky Zsolt Simon.



Cieľom zoskupenia je zrušenie okresných úradov a presunutie ich kompetencií na kraje. Ministerstvá by tak mohli kontrolovať ich funkčnosť, ale nemohli by do nich personálne zasahovať, priblížil Simon. Aktuálnych krajských poslancov chcú nahradiť starostami a primátormi. Tí by mali podľa lídra kandidátky právo hlasovať v krajoch, a to podľa podielu ich obyvateľov.



"Namiesto centralistického štátu, kde v Bratislave sa rozhoduje o všetkom, chceme dať viac kompetencií do regiónov. Chceme, aby sa regióny rozvíjali," povedal Simon. Dodal, že samosprávam by dávali 28 percent zo štátneho rozpočtu, eurofondy a prostriedky na tvorbu pracovných príležitostí a rozvoja. Kraje by si podľa strán samy mali vedieť zadefinovať, kam eurofondy potrebujú nasmerovať.



Zoskupenie strán chce zároveň zefektívniť štátnu správu, a to napríklad znížením počtu úradníkov. Bude navrhovať personálny audit na ministerstvách. Apeluje aj na menej byrokracie a elektronizáciu. "To, čo vie človek vybaviť z domu, mal by vedieť vybaviť z domu a nechodiť na úrad. Počítač a internet neskorumpujete. Čím menej úradníkov, tým menšia korupcia," skonštatoval Simon.