Zostávajú posledné dni na podávanie prihlášok na základné školy
Autor TASR
Bratislava 29. apríla (TASR) - Termín na podávanie prihlášok na základné školy (ZŠ) uplynie 30. apríla. Údaje z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR ukazujú, že rodičia pri podávaní prihlášok na ZŠ preferujú elektronickú formu, aj keď zachovaná zostala tiež možnosť podať prihlášku v listinnej podobe na jednom formulári. Od 1. mája začnú podávať prihlášky do materských škôl (MŠ).
Koncom uplynulého týždňa rezort školstva informoval, že rodičia pri ZŠ využívali najmä novú formu podávania prihlášok. Elektronické podania k 24. aprílu tvorili 85 percent z dovtedy podaných prihlášok. „Vysoký podiel elektronických prihlášok potvrdzuje, že systém ePrihlášok sa úspešne etabloval a ľudia mu dôverujú,“ povedal minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Podávanie prihlášok elektronicky komplikovalo aj viacero problémov, na ktoré upozorňovali aj samotní rodičia detí.
Systém ePrihlášky rieši administratívnu časť procesu, no samotný zápis, overenie školskej zrelosti a zostavenie poradia detí zostáva v kompetencii jednotlivých škôl. Vyhodnocovací automat následne zabezpečí, aby jedno dieťa neblokovalo miesto na viacerých školách. Rozhodnutia o prijatí budú zverejnené do 15. júna na centrálnej elektronickej výveske.
Od 1. do 31. mája sa začne obdobie, kedy môžu rodičia podávať prihlášky do MŠ. Riaditelia MŠ rozhodnú o podaných prihláškach do 8. júla, následne od začiatku septembra deti nastúpia do škôlok. Predprimárne vzdelávanie na Slovensku je povinné pre všetky deti, ktoré dovŕšia päť rokov do 31. augusta príslušného roka.
