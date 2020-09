PANDEMICKÁ KOMISIA NAVRHUJE UZAVRIEŤ HRANICU S UKRAJINOU

Bratislava 11. septembra (TASR) - Slovensko by mohlo uzavrieť svoju hranicu s Ukrajinou. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu. Po rokovaní Pandemickej komisie vlády SR to avizoval minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). Opatrenie navrhne ústrednému krízovému štábu SR.



Podmienky pre organizovanie hromadných podujatí sa majú výrazne sprísniť



Podmienky pre organizovanie hromadných podujatí sa majú na Slovensku od októbra opäť sprísniť. V exteriéri sa ich v zelených okresoch bude môcť zúčastniť najviac 200 ľudí, v interiéri 100. V oranžových a červených okresoch budú môcť mať exteriérové podujatia 100 a interiérové 50 účastníkov. Takáto situácia má byť aj v hlavnom meste Bratislava. Účasť na svadbách sa má obmedziť na 30 ľudí. V piatok o tom po zasadnutí Pandemickej komisie vlády SR informoval šéf rezortu zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).



Od stredy budú až na výnimky zakázané podujatia v reštauráciách a hoteloch



Od stredy 16. septembra bude zakázané organizovať hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania a v ubytovacích zariadeniach, výnimkou sú svadby a posedenia po pohreboch. Sprísnia sa aj podmienky pre športové kempy. Vyplýva to zo záverov piatkového rokovania Pandemickej komisie vlády SR, o ktorých informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).



Marek Krajčí odporúča zákaz návštev v DSS v červených a oranžových zónach



Pandemická komisia vlády SR odporúča zákaz návštev v domovoch sociálnej starostlivosti v červených a oranžových okresoch Slovenska. Rovnako odporúča neorganizovať v týchto oblastiach rodinné oslavy. Seniorom tiež odporúča nechať sa očkovať proti chrípke a pneumokokovým ochoreniam. V piatok o tom po rokovaní komisie informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).





Krajčí: Zoznam červených zón sa na Slovensku rozšíri



Na zoznam červených zón budú patriť celý okres Bratislava a okresy Nitra, Michalovce, Tvrdošín a Stará Ľubovňa. Na zoznam oranžových okresov patria Malacky, Pezinok, Senec, Nové Zámky, Šaľa, Trenčín, Púchov, Považská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Sabinov, Prešov a Vranov nad Topľou. V piatok o tom po rokovaní Pandemickej komisie vlády SR informoval minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽANO).



Česko pribudne na zoznam červených krajín



Česko pribudne na zoznam tzv. červených krajín. Medzi krajiny s nepriaznivou prognózou sa zaradia Rakúsko a Maďarsko. Novými menej rizikovými krajinami budú Švédsko, Bulharsko a Kanada. V piatok o tom na pôde Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR po zasadnutí Pandemickej komisie vlády SR informoval šéf rezortu zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).