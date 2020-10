Zoznam MENEJ RIZIKOVÝCH KRAJÍN sa od 1. októbra rozširuje

Bratislava 1. októbra (TASR) - Zoznam menej rizikových krajín sa od štvrtka od 7.00 h rozširuje. Pribudli naň San Maríno, Taiwan a Vatikán. TASR o tom informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková.Hygienici tento krok zdôvodnili tým, že epidemiologická situácia sa v týchto krajinách v poslednom období vyvíja priaznivo.Austrália,Bulharsko,Cyprus,Čína,Dánsko,Estónsko,Fínsko,Grécko,Írsko,Island,Japonsko,Kórejská republika,Kanada,Lichtenštajnsko,Litva,Lotyšsko,Maďarsko,Monako,Nemecko,Nórsko,Nový Zéland,Poľsko,Rakúsko,San Maríno,Slovinsko,Veľká Británia a Severné Írsko,Švajčiarsko,Švédsko,Taiwan,Taliansko,Vatikán.ÚVZ SR ďalej uviedol, že všetky osoby, ktoré od 1. októbra 2020 od 7.00 h vstúpia na územie Slovenskej republiky a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny Európskej únie, sú povinné ísť do izolácie v domácom prostredí do získania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19.V prípade, že negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nedostanú a priebeh izolácie v domácom prostredí je bezpríznakový, táto sa končí dovŕšením jej desiateho dňa. Týmto osobám sa nariaďuje, aby sa najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky registrovali na webe korona.gov.sk/ehranica . Tieto osoby sú povinné počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky byť schopné sa preukázať potvrdením o uvedenej registrácii príslušníkom Policajného zboru.Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 je osoba povinná sa podrobiť najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí. Po dobu domácej izolácie podľa predchádzajúcej vety sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti. Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 nie je povinné podrobiť sa dieťa do veku troch rokov, ak príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, neurčí inak. Povinnosť domácej izolácie pre deti do veku troch rokov, u ktorých nevzniklo akútne respiračné ochorenie, sa končí ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v jednej domácnosti.Alternatívne, k povinnostiam registrácie a izolácie v domácom prostredí musia byť tieto osoby schopné po vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách mimo územia Slovenskej republiky nie starším ako 72 hodín.Všetky osoby, ktoré od 1. októbra 2020 od 7.00 h vstúpia na územie Slovenskej republiky, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu, ktorá nie je členom Európskej únie, sú povinné ísť do izolácie v domácom prostredí do získania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Týmto osobám sa súčasne nariaďuje, aby sa najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky registrovali na webe www.korona.gov.sk/ehranica . Tieto osoby sú povinné počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky byť schopné sa preukázať potvrdením o uvedenej registrácii príslušníkom Policajného zboru.Tieto osoby sú povinné podrobiť sa laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19, a to najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí. Počas domácej izolácie osôb vstupujúcich na územie SR sú povinné dodržiavať izoláciu v domácom prostredí i osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti. Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 nie je povinné podrobiť sa dieťa do veku troch rokov, ak príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, neurčí inak. Povinnosť domácej izolácie pre deti do veku troch rokov, u ktorých nevzniklo akútne respiračné ochorenie, sa končí ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v jednej domácnosti.Za nerešpektovanie opatrení príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu vo výške do 1659 eur. V blokovom konaní môžu aj orgány Policajného zboru a obecnej polície uložiť páchateľovi za nerešpektovanie tohto opatrenia pokutu vo výške do 1000 eur.