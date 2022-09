Zoznam omamných látok by sa mohol rozšíriť aj o koncentrát konopy

Bratislava 20. septembra (TASR) - Zoznam omamných a psychotropných látok by sa mohol rozšíriť, doplniť by sa mal napríklad o koncentrát konopy. Vyplýva to z novely zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok posunuli do druhého čítania.



Zoznam by sa mal rozšíriť o dve omamné látky pre marcové rozhodnutie Komisie pre omamné látky Úradu OSN pre omamné látky a kriminalitu. Ďalších 12 psychoaktívnych látok chce doplniť ministerstvo vnútra. Rezort zdravotníctva doň navrhol zaradiť aj koncentrát konopy, čo je poloprodukt získaný z konopy technologickým procesom koncentráciou kanabinoidov.



Cieľom zmeny je podľa rezortu zdravotníctva umožniť pružnejšie trestno-právne postihovať nezákonnú činnosť subjektov zameraných na nezákonnú výrobu a predaj omamných či psychotropných látok. "Návrh má výrazný potenciál prispieť k zvýšeniu sociálnej ochrany obyvateľstva a prispieť k prevencii vzniku závislosti od užívania omamných látok a psychotropných látok, vrátane prevencie liečby zdravotných následkov osôb závislých od užívania týchto látok," doplnil.



Účinnosť by mohla novela nadobudnúť od 1. decembra.