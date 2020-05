DOBRE VEDIEŤ: Zoznam opatrení uvoľnených v rámci štvrtej fázy

TASR prináša zoznam opatrení zverejnených Úradom vlády SR v súvislosti s novým koronavírusom, ktoré sa uvoľňujú.



- Bude možné otvoriť kiná, divadlá a iné hromadné podujatia s účasťou do 100 ľudí,

- obchodné centrá bez detských kútikov,

- od 1. júna budú otvorené školy a škôlky,

- vnútorné plavárne a športoviská, len pre športové kluby,

- vonkajšie športoviská bez šatní a obecenstva,

- verejné stravovanie v interiéri,

- hranice Slovenska so susednými štátmi bude možné pri návrate do 24 hodín prekračovať bez testu a karantény,

- nosenie rúšok v exteriéri pri odstupe nad päť metrov bude dobrovoľné,

- bude možné realizovať schôdze zo zákona bez obmedzenia počtu účastníkov,

- bude možné tetovať, vykonávať nastreľovanie náušníc a pírsing,

- otvárajú sa aj vnútorné turistické atrakcie okrem zoo a botanických záhrad,

- potrebná plocha na jedného zákazníka sa znižuje z 25 štvorcových metrov na 15 štvorcových metrov.

Bratislava 18. mája (TASR) - Od stredy 20. mája sa začne ďalšia, v poradí štvrtá fáza uvoľňovania reštriktívnych opatrení prijatých v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.