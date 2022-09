Zoznam predsedov Ústavného súdu SR od jeho zriadenia v roku 1993

Košice 1. septembra (TASR) - Ústavný súd (ÚS) SR bol zriadený 1. januára 1993 Ústavou SR č. 460/1992 Zb.



Prví sudcovia ústavného súdu boli vymenovaní 21. januára 1993 a prvé zasadnutie pléna ÚS SR sa uskutočnilo 17. marca 1993.



ÚS SR so sídlom v Košiciach je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti. Skladá sa z 13 sudcov, ktorých na návrh Národnej rady SR vymenúva prezident na obdobie 12 rokov.







Predsedovia Ústavného súdu SR od jeho vzniku:







Milan Čič - prvý predseda Ústavného súdu SR od 22. januára 1993 do 21. januára 2000.







Ján Mazák - funkčné obdobie od 22. januára 2000 do 30. septembra 2006.







Eduard Bárány – funkčné obdobie od 1. októbra 2006 do 21. januára 2007 ad interim.







Juraj Horváth – funkčné obdobie od 22. januára 2007 do 15. februára 2007 ad interim.







Ivetta Macejková - funkčné obdobie od 16. februára 2007 do 16. februára 2019.







Mojmír Mamojka - funkčné obdobie od 17. februára 2019 do 28. februára 2019 ad interim.







Jana Baricová - funkčné obdobie od 1. marca 2019 do 16. apríla 2019 ad interim.







Ivan Fiačan - funkčné obdobie od 17. apríla 2019 - súčasnosť.











Zdroj: www.ustavnysud.sk