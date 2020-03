Zoznam vládnych opatrení na riešenie krízy okolo nového koronavírusu

TASR v tejto súvislosti prináša zoznam týchto opatrení:



- vláda vyhlásila núdzový stav v zariadeniach sociálnych služieb, ako sú domovy dôchodcov,



- denné stacionáre uzavrú svoju činnosť,



- Úrad verejného zdravotníctva SR vydá hygienické pokyny pre sociálne zariadenia,



- nosenie ochranného rúška mimo svojho domu či bytu bude povinné,



- potraviny, drogérie, trafiky či obchody s predajom krmív pre zvieratá budú vždy v nedeľu zatvorené na účel sanitárneho dňa,



- obchody budú mať špeciálne otváracie hodiny pre seniorov - od 9.00 h do 12.00 h,



- dodržiavanie dvojmetrového rozostupu v rade,



- meranie telesnej teploty pri vstupe do nemocníc, obchodov či iných miest, kde sa hromadia ľudia, od konca marca,



- zrušenie bezplatného cestovania vlakmi pre študentov počas uzavretia škôl,



- policajti i vojaci budú prítomní v zdravotných zariadeniach, kde vznikajú problémy,



- pred každou nemocnicou sa zriadia odberné miesta, kam môže pacient prísť autom,



- zákaz vývozu potrebných liekov mimo SR,



- posunutie povinných preventívnych prehliadok pre zamestnancov,



- vyčlenenie troch nemocníc na liečbu ochorenia COVID-19, spôsobeného novým koronavírusom, majú byť v Bratislave, na strednom a východnom Slovensku,



- v čase krízy by mohli štátne inštitúcie v záujme ochrany verejného zdravia využívať lokalizačné služby mobilných operátorov,



- dôchodcovia by mali vychádzať z domu či bytu len v nevyhnutých prípadoch,



- vláda vyzvala mestá a obce, aby zriadili telefónne linky pre seniorov s cieľom objednania si donášky potravín,



- štát seniorom odporúča, aby radšej požiadali o pomoc iných, eliminovali sociálny kontakt s druhými ľuďmi, a to aj s rodinnými príslušníkmi,



- vláda nakúpi 200.000 testov na ochorenie COVID-19, nepôjde o rýchlotesty,



- výnimka na poskytovanie služieb notárov a advokátov, nebudú plynúť zákonné lehoty, a to od 12. marca do 30. apríla,



- exekúcie ani dražby sa nemajú realizovať do 30. apríla,



- RTVS má každý deň o 18.00 h vysielať bohoslužby a tiež má vysielať vyučovacie sloty pre deti,



- bezplatné a cielené SMS správy pre vybrané skupiny ohrozených obyvateľov,



- zákaz organizovať spoločenské, hromadné a kultúrne zhromaždenia platí do odvolania.

Bratislava 24. marca (TASR) - Vláda oznámila ďalšie opatrenia na riešenie krízy okolo nového koronavírusu.