Zoznamy kandidátov má obec doručiť domácnostiam do 5. septembra

Bratislava 13. augusta (TASR) - Do niektorých domácností už začali chodiť zoznamy kandidátov do septembrových parlamentných volieb. Obce sú povinné doručiť do 5. septembra do každej domácnosti oznámenie o čase a mieste konania volieb a zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách.



Vo voľbách kandiduje 24 politických strán a hnutí a jedna koalícia. Počet kandidátov aj subjektov sa však môže meniť. Kandidáti sa môžu svojej kandidatúry vzdať alebo ich môže strana odvolať najneskôr 48 hodín pred začatím volieb, teda do 28. septembra. Aj strana alebo koalícia môže do 28. septembra vziať späť celú kandidátnu listinu.



Zo súboja o kreslo v parlamente vypadlo už vyše 20 kandidátov, no ich mená budú figurovať na hlasovacích lístkoch, ako aj na oznámeniach pre domácnosti. Pri prideľovaní mandátov sa na vypadnutých kandidátov nebude prihliadať. Zoznam týchto kandidátov bude zverejnený vo volebných miestnostiach.



Predčasné parlamentné voľby budú v sobotu 30. septembra. Volebná kampaň sa začala 9. júna, končí sa 48-hodinovým volebným moratóriom.