Zoznamy odstúpených kandidátov budú visieť na viditeľnom mieste

Bratislava 7. júna (TASR) - Zoznamy s kandidátmi, ktorí sa vzdali kandidatúry v sobotných (8. 6.) eurovoľbách, budú visieť vo volebných miestnostiach na viditeľnom mieste. Informovalo o tom Ministerstvo vnútra (MV) SR. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 h do 22.00 h.



"Tieto informácie budú vo volebnej miestnosti na viditeľnom mieste a okrem toho aj za zástenou, aby volič pri úprave hlasovacieho lístka mal možnosť si správnosť úpravy hlasovacieho lístka skontrolovať," uviedli pre TASR z tlačového odboru MV.



Kandidatúry sa vzdala Gabriela Michaláková z kandidátnej listiny strany Slovenský patriot. Celú svoju kandidátnu listinu vzala späť Pirátska strana - Slovensko. MV pripomína, že údaje o takýchto kandidátoch ostávajú na hlasovacom lístku, ale pri prideľovaní mandátov sa na nich neprihliada.



Politická strana mohla najneskôr do štvrtka (6. 6.) vziať späť svoju kandidátnu listinu. Do štvrtka sa mohli vzdať aj jednotliví kandidáti.



V eurovoľbách kandiduje 22 strán a jedna koalícia. Slováci budú voliť 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie. Zakrúžkovať môžu najviac dvoch kandidátov z jednej kandidátnej listiny. Definitívne výsledky volieb sa zverejnia až po ukončení hlasovania vo všetkých štátoch EÚ. To sa očakáva v nedeľu (9. 6.) po 23.00 h.