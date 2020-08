Bratislava 11. augusta (TASR) – Zdravotná poisťovňa Dôvera ponúka pre svojich poistencov 34 benefitov. Ako pre TASR uviedol PR manažér Branislav Cehlárik, stále ich vylepšujú a dopĺňajú podľa toho, čo klienti najviac potrebujú.



„Naše benefity sú určené novorodencom, jednotlivcom aj rodinám, zdravým poistencom aj dlhodobo chorým pacientom. Ponúkame rýchlejší prístup k zdravotnej starostlivosti vďaka objednávkovému systému na vyšetrenie u lekára," povedal. Najväčšia súkromná poisťovňa ponúka program špeciálnej starostlivosti pre diabetikov a rozbieha podobný program pre ľudí s vysokým krvným tlakom.



Cehlárik zdôraznil, že Dôvera pomáha tým pacientom, ktorí by si inak museli platiť za liečbu sami. „Vďaka finančnému daru z programu Bojovníci za zdravie si môžu kúpiť drahšiu zdravotnú pomôcku alebo zaplatiť liečbu v zahraničí," zdôraznil.



Štvorčlennej rodine napríklad preplatí 400 eur za vyšetrenie u zubára či vráti 800 eur za doplatky na lieky na recept. „Ako jediní ponúkame bezplatné vyšetrenie na protilátky na ochorenie COVID-19 a zľavu na ďalšie testy súvisiace s týmto ochorením," doplnil.



Dodal, že Dôvera je stále pri svojich poistencoch, k dispozícii je im mobilná aplikácia. „Naše služby nelimitujeme počtom žiadateľov ani inými podmienkami," uzavrel. Zmeniť zdravotnú poisťovňu môžu poistenci len raz ročne, a to vždy do konca septembra.