ZP Dôvera zaviedla nové hodnotenie lekárov, vníma to ako správny krok

Bratislava 12. novembra (TASR) – Zdravotná poisťovňa (ZP) Dôvera hodnotí pozitívne to, že sa pred rokom rozhodla zaviesť nové hodnotiace parametre do zmlúv lekárov. Riaditeľ úseku vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti Marian Faktor v utorok na tlačovej konferencii v Bratislave skonštatoval, že posun k lepšiemu nastal najmä v oblasti dostupnosti špecialistov, spotrebe antibiotík, v oblasti prevencie a elektronických služieb. Vďaka týmto krokom si poskytovatelia zdravotnej starostlivosti mohli finančne polepšiť.



"Všetky dosiahnuté výsledky nás veľmi tešia. Je potrebné poďakovať najmä lekárom v ambulantnom segmente, ktorí sa aktívne každý deň starajú o množstvo pacientov. Predovšetkým ich prácou a ochotou využívať dostupné a overené údaje od poisťovne sa darí zvyšovať kvalitu zdravotnej starostlivosti," povedal Faktor s dôvetkom, že sa budú snažiť udržať takýto trend aj v budúcnosti.



Vďaka opatreniam v oblasti spotreby antibiotík ich predpisovanie kleslo o 3,5 percenta. Výsledky tiež ukázali, že u všeobecných lekárov pre dospelých došlo k nárastu absolvovaných preventívnych prehliadok o 7,5 percenta, u všeobecných lekárov pre deti a dorast o jedno percento a u gynekológov o tri percentá. Rovnako klesla návštevnosť u špecialistov o 8,5 percenta. Vďaka tomu sa podľa slov Faktora uvoľnili kapacity špecialistov na naberanie nových pacientov.



Rovnako priblížil, že približne 2000 lekárov čoskoro od zdravotnej poisťovne dostane list s prehľadnými informáciami o liečbe ich pacientov. Podľa Faktora tak budú môcť mať lekári lepší prehľad o tom, ako liečiť. "Pacientom to môže priniesť efektívnejšiu, lepšie zacielenú liečbu s menším počtom liekov, a teda je aj s menším rizikom vzniku nežiaducich liekových interakcií," mieni.



Pneumológovia, neurológovia, urológovia, dermatovenerológovia, klinickí onkológovia, hematológovia, transfuziológovia, klinickí imunológovia a alergológovia, reumatológovia, gastroenterológovia či diabetológovia tak získajú prehľad o 15 najpočetnejších diagnózach v danej odbornosti. "Získajú tak informáciu o tom, či predpisujú viac alebo menej liekov ako iní lekári v rovnakej odbornosti. Tiež napríklad dostanú informáciu o tom, koľkí pacienti v ich starostlivosti užívajú súčasne viac ako päť liekov," povedal Faktor.