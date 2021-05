Dôvera: Zámer určiť peniaze v zdravotníctve pripomína socializmus

Bratislava 6. mája (TASR) – Ak štát presne určí, koľko peňazí pôjde na nemocnice a ambulancie, na Slovensku to bude vyzerať ako za socializmu. Myslí si to súkromná zdravotná poisťovňa (ZP) Dôvera. Ako pre TASR povedal jej PR špecialista Matej Štepianský, o tomto zámere vedia. Schválený bol ešte minulý rok.



Súkromná ZP si myslí, že toto opatrenie, ktoré posilňuje rozmer centrálneho plánovania a centrálneho riadenia, nikomu nepomôže. Poukázala na to, že do začiatku pandémie sa v slovenskom zdravotníctve výrazne darilo obmedzovať bariéry vo forme limitov a objemov, a tým rozširovať dostupnosť zdravotnej starostlivosti.



„Ministerstvo zdravotníctva chce urobiť opak – centrálne rozhodovať, kam pôjdu zdroje a koľko. Inými slovami, chce naplánovať, koľko zdravotnej starostlivosti bude poskytnutej v jednotlivých segmentoch. Skončí to presne ako za socializmu. Raz chýbal toaletný papier, inokedy jogurty a podobne," uviedol Štepianský. Podľa súkromnej ZP prostriedky budú alokované v jednom type zdravotnej starostlivosti a ak budú potrebné v inom, nebude ich odkiaľ presunúť.



Doplnil, že ak by sa takto pracovalo počas pandémie, spôsobovalo by to chaos. „Ako príklad uvedieme očkovanie proti ochoreniu COVID-19, na ktoré neboli pre zdravotné poisťovne vyčlenené žiadne peniaze," doplnil Štepianský.



Rovnako je o tomto zámere informovaná aj Všeobecná zdravotná poisťovňa. Takýto smer štruktúrovania výdavkov štátneho rozpočtu je už v zákone o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou uvedený od poslednej zmeny v minulom roku.



„Štruktúrovanie výdavkov nie je zatiaľ stanovené, ustanoví ho všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo zdravotníctva SR. S rezortom zdravotníctva o tejto téme komunikujeme," povedal pre TASR hovorca štátnej ZP Matej Neumann.



Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR zdravotným poisťovniam v návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok z balíka podľa šéfa rezortu zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (OĽANO) presne rozdelí, čo pôjde napríklad na všeobecnú ambulantnú starostlivosť, na špecializovanú starostlivosť a napríklad aj pre nemocnice.



Finančný balík musí byť podľa Lengvarského taký, aby aspoň pokrýval reálne náklady tých nemocníc.