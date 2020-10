ZP Union: Načasovanie dofinancovania štátnej poisťovne je nešťastné

Bratislava 7. októbra (TASR) - Súkromná zdravotná poisťovňa Union považuje načasovanie dofinancovania Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) za nešťastné. Za absurdné a nespravodlivé považuje, aby sa viac ako dva milióny Slovákov v súkromných poisťovniach skladali na záchranu jednej štátnej zdravotnej poisťovne. Hovorkyňa ZP Union Beáta Dupaľová Ksenzsighová to pre TASR uviedla v reakcii na krok vlády, ktorá v stredu odobrila dofinancovanie štátnej VšZP sumou 100 miliónov eur.



"Celé načasovanie dofinancovania výhradne štátnej poisťovne je nešťastné aj z pohľadu rastúceho počtu nakazených koronavírusom a zvýšenej potrebe zdravotníckej starostlivosti. Obávame sa, že to destabilizuje systém," komentovala Dupaľová Ksenzsighová s tým, že jediný spravodlivý spôsob dofinancovania predstavuje len platba za poistenca štátu. Mieni, že k jej zvýšeniu by malo prísť v čo najkratšom možnom čase.



ZP Union sa nepáči, že všetky zmeny, ktoré vláda zavádza do zdravotného systému, sa dejú bez akejkoľvek diskusie s ostatnými dôležitými piliermi tohto systému. Poukázala aj na to, že VšZP má najvyššie príjmy na jedného poistenca. Práve ZP Union jej prispieva ročne viac ako 70 miliónmi eur v rámci prerozdeľovacieho mechanizmu.



Dodala, že zdravotné poisťovne fungujú na trhu, ktorý štát nielen reguluje, ale do neho aj prispieva, no v nedostatočnej výške. Ak nezačne dostatočne platiť za poistencov štátu, teda za dôchodcov, študentov či nezamestnaných, ktorých je v tejto súkromnej zdravotnej poisťovni 57 percent zo všetkých poistencov, tak podľa Dupaľovej Ksenzsighovej zdevastuje konkurenčné prostredie a zároveň úplne pokriví systém verejného zdravotného poistenia.