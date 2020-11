Súkromné poisťovne považujú dofinancovanie štátnej za nesprávne

Bratislava 11. novembra (TASR) – Zdravotná poisťovňa Union považuje rozhodnutie na ďalšie dofinancovanie štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne vo výške 98 miliónov eur, navyše bez verejnej diskusie, za principiálne nesprávne a bytostne neférové. Pre TASR to uviedla jej hovorkyňa Beáta Dupaľová Ksenzsighová.



„Nerozumieme, prečo štát úplne iracionálne neustále podporuje stratovú poisťovňu s najväčším odlevom poistencov a s veľmi zlou úrovňou služieb pre svojich klientov. Ignoruje tak občanov, ktorí sú presvedčení o tom, že konkurencia je dôležitá a jediné, čoho sa dopustili je, že si ako svojho partnera pre zdravotnú starostlivosť vybrali neštátnu poisťovňu," uviedla v reakcii.



Union pripomenula, že VŠZP ako dobrý hospodár, za ktorého štátnu zdravotnú poisťovňu označil premiér Igor Matovič, sa tento rok dostala do štádia, keď potrebuje už druhú pomoc štátu. Zdôraznila, že opakovane upozorňuje na fakt, že vláda nedáva zo svojich peňazí, ale z daní a odvodov všetkých Slovákov. „Aby mohla niečo dať, musí najskôr niekomu vziať," dodala súkromná zdravotná poisťovňa.



Vláda podľa ZP Dôvera opakovane diskriminuje viac ako dva milióny poistencov



Vláda opakovane diskriminuje viac ako dva milióny ľudí poistených v súkromných zdravotných poisťovniach. Tvrdí to súkromná ZP Dôvera v reakcii na opätovné dofinancovanie štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne.



„V mene poldruha milióna poistencov Dôvery sa pýtame, prečo musia zo svojich zaplatených daní dotovať štátnu zdravotnú poisťovňu, ktorá hospodári neefektívne?" reagoval jej PR Špecialista Matej Štepianský.



Vláda v stredu odobrila návrh na zvýšenie základného imania VšZP o 98 miliónov eur zo štátnych finančných aktív. Ministerstvo zdravotníctva odmieta, že by šlo o nedovolenú štátnu pomoc.