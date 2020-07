Z. Petková: Korupcia nezmizne len výmenou na ministerských postoch

Bratislava 27. júla (TASR) – Korupcia nezmizne zo spoločnosti len výmenou na ministerských postoch. Pre TASR to uviedla riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková v reakcii na to, že vláda doteraz nesfunkčnila Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Petková oceňuje, že vláda chce napĺňať svoje protikorupčné záväzky, zriadenie úradu je však jedným z hlavných predpokladov.



„Treba si uvedomiť, že korupcia sa nedeje len na úrovni vlády. Je mnoho whistleblowerov aj na nižšej úrovni, úradníkov, ktorí potrebujú efektívnu ochranu,“ doplnila. Riaditeľka neziskovky tak komentuje stanovisko úradu vlády, ktoré deklaruje, že ochrana oznamovateľov bola potrebná predovšetkým za predchádzajúcich vlád, „kedy denne vychádzali na povrch rôzne kauzy“.



„Odkladaním zriadenia úradu vláda vysiela oznamovateľom korupcie signál, že pre ňu nie sú priorita,“ myslí si Petková. Informuje, že aj v týchto dňoch rieši nadácia oznamovateľa, ktorý má v práci problém so šikanovaním, pretože sa zachoval principiálne. „Nedočkal sa pomoci od štátu, tak ju hľadá u nás,“ doplnila.



Vláda SR stále neposunula do parlamentu dvoch kandidátov na post predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Na otázku, kedy bude vláda posudzovať dvoch vybraných kandidátov, úrad vlády priamo neodpovedal. „Vzhľadom na riešenie aktuálnych a urgentných otázok súvisiacich s koronakrízou a prepadom ekonomiky sa táto otázka ešte nedostala na rokovanie vlády,“ uviedli pre TASR. Podľa Petkovej by aj efektívny boj proti korupcii pomohol získať dostatočné zdroje aj na riešenie problémov spojených s koronakrízou vzhľadom na miliardy eur, o ktoré má Slovensko v súvislosti s korupciou každoročne prichádzať.



Nadácia Zastavme korupciu vyzvala vládu, aby sfunkčnila úrad na ochranu whistleblowerov ešte v apríli. Neziskovka vtedy pripomenula, že predseda protikorupčného úradu nebol zvolený v parlamente ani na druhý pokus a to napriek dvom výberovým konaniam. V druhom výberovom konaní uspeli právnička Zuzana Dlugošová a analytik Najvyššieho kontrolného úradu SR Martin Rajňák. Podľa Nadácie Zastavme korupciu boli obaja kandidáti schopní úrad zodpovedne viesť.