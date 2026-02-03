< sekcia Slovensko
Zrakovo znevýhodnení majú otvorenú cestu k pokladom slovenskej klasiky
Autor TASR
Bratislava 3. februára (TASR) - Slovenský filmový ústav (SFÚ) koncom minulého roka pripravil DVD kolekciu ôsmich klasických filmov s audiokomentármi pre slabozrakých a nevidiacich v špeciálnom balení s popisom v Braillovom písme. Takmer 600 kusov filmových setov putuje k nevidiacim a slabozrakým po celom Slovensku. TASR o tom informovala Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ.
Kolekcia pozostáva z vybraných diel z obdobia 40. až 80. rokov, ktoré boli súčasťou projektu Slovenský film v rokoch 2006 - 2011. „Snažili sme sa vytvoriť kolekciu, ktorá bude dramaturgicky kompaktná a zároveň používateľsky atraktívna. Potrebovali sme taký počet filmov, aby bolo možné vytvoriť komplety. Po dohode s partnerskými organizáciami sme sa dopracovali k číslu 590,“ hovorí Marián Brázda, vedúci edičného oddelenia SFÚ, ktorý projekt DVD nosičov pre nevidiacich a slabozrakých pripravoval.
Kolekciu ôsmich filmov tvoria diela s umeleckou hodnotou, ktoré sú zaujímavé aj divácky. Nechýba v nej Štvorylka (1955) Jozefa Medveďa a Karola Kršku, komédia Šťastie príde v nedeľu (1958) Jána Lacka, filmy Kapitán Dabač (1959) Paľa Bielika, Skalní v ofsajde (1960) Jána Lacka, Majster kat (1966) Paľa Bielika, Živý bič (1966) Martina Ťapáka, Tri dcéry (1967) Štefana Uhra a Zmluva s diablom (1967) Jozefa Zachara.
Balíčky s filmami s audiokomentármi boli zo SFÚ zaslané do Slovenskej knižnice pre nevidiacich (SKN) Mateja Hrebendu v Levoči a na osem krajských stredísk Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS). „Zo SKN i každého krajského strediska ÚNSS sú filmy postupne rozosielané na jednotlivé regionálne pracoviská, či už sú to oddelenia pre nevidiacich mestských knižníc alebo základné organizácie ÚNSS v takmer 50 mestách. Týmto spôsobom sa ľudia so zrakovým znevýhodnením majú šancu dostať k pokladom slovenskej klasiky po celom Slovensku,“ vysvetľuje Michal Tkáčik, hlavný koordinátor Slovenskej autority pre Braillovo písmo a podpredseda ÚNSS, ktorý je pre SFÚ partnerom pre komunikáciu a logistiku celého projektu.
Samotná DVD kolekcia je výnimočná aj svojím obalom. „Na tento komplet sa vytvorilo špeciálne balenie s popisom vnútorného obsahu v Braillovom písme. Bola to naša prvá skúsenosť. Je to reliéfne písmo, ktoré pre nás nebolo jednoduché,“ priznáva Brázda s tým, že autori museli prísť na to, ako docieliť výsledný efekt tak, aby to bolo hapticky vnímateľné a zároveň na dostatočne silnom kartóne, ktorý vytvorí pevný obal pre kolekciu. Tá vyšla v minulom roku, keď si svet pripomínal 200. výročie vzniku Braillovho písma.
DVD kolekcia vznikla ako súčasť projektu Inkluzívna audiovízia podporeného z programu Kultúra pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva Ministerstva kultúry SR. V rámci neho SFÚ tiež zabezpečil funkciu Text to Speech pre svoj online magazín filmsk.sk, vďaka čomu sa všetky uverejňované texty konvertujú do audioformátu a nielen nevidiaci a slabozrakí si ich môžu vypočuť.
