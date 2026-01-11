< sekcia Slovensko
Zrážka auta s rušňom v Dolných Našticiach si vyžiadala dve obete
Na mieste zasahovali leteckí záchranári z Trenčína.
TASR
Dolné Naštice 11. januára (TASR) - Dva ľudské životy si vyžiadala v nedeľu popoludní tragická dopravná nehoda v obci Dolné Naštice v okrese Bánovce nad Bebravou. Na železničnom priecestí sa zrazilo osobné motorové vozidlo s rušňom. Informovala o tom Vrtuľníková záchranná zdravotná služba Air - Transport Europe na sociálnej sieti.
Na mieste zasahovali leteckí záchranári z Trenčína. „Dve osoby vo vozidle utrpeli zranenia nezlučiteľné so životom, ktorým napriek rýchlemu zásahu záchranných zložiek podľahli. Posádka leteckých záchranárov si po pristátí v blízkosti miesta udalosti prevzala do svojej starostlivosti 42-ročnú ženu s ťažkými poraneniami viacerých častí tela,“ informujú leteckí záchranári.
Po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti a zabezpečení základných životných funkcií pacientku preložili na palubu vrtuľníka a v kritickom stave letecky transportovali do Fakultnej nemocnice v Trenčíne.
