Zrážky aktuálne postupujú cez juh stredného a východného Slovenska
Prebiehajúca výrazná zrážková situácia podľa meteorológov postupne povedie k rýchlemu topeniu snehu a na časti územia aj k výrazným vzostupom vodných hladín.
Autor TASR
Bratislava 25. novembra (TASR) - Zrážkové pásmo aktuálne postupuje najmä cez južné oblasti stredného a východného Slovenska. Najintenzívnejšie zrážky zaznamenávajú meteorológovia na južných návetriach pohorí Kremnických a Štiavnických vrchov, Slovenského rudohoria, Nízkych Tatier, ale aj Volovských vrchov. Najviac zrážok spadlo práve v spomínaných oblastiach, kde sa úhrny zrážok pohybujú zväčša od 20 do 35 milimetrov, výnimočne aj viac. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na sociálnej sieti.
„Výrazný zrážkový tieň pozorujeme na Orave, Liptove, Spiši, severovýchode alebo aj na Záhorí - tu úhrny nepresiahli päť milimetrov. Z hľadiska skupenstva zrážok v nižších polohách prevažuje takmer dážď, prípadne dážď so snehom. Sneženie zotrváva až od stredných horských polôh,“ spresnil SHMÚ.
Zdôraznil, že situácia je priestorovo rozdielna a rolu zohráva aj členitý reliéf či intenzita zrážok. K 7.00 h stredoeurópskeho času pozorovali súvislú snehovú pokrývku napríklad na Sliači sedem centimetrov, v Revúcej desať centimetrov, Bardejove 15 centimetrov, Lieseku 16 centimetrov a v Gánovciach, vo Švedlári či v Podolínci 20 centimetrov.
Prebiehajúca výrazná zrážková situácia podľa meteorológov postupne povedie k rýchlemu topeniu snehu a na časti územia aj k výrazným vzostupom vodných hladín. Predpokladajú ich v povodí Nitry, Žitavy, Hrona, Ipľa, Slanej, Bodvy a čiastočne aj Hornádu, aj s možným prekročením stupňov povodňovej aktivity, najskôr najmä v nižších polohách na menších prítokoch.
„Zrážky, lokálne aj výdatné, by mali pokračovať aj naďalej, pričom v priebehu stredy (26. 11.) by sa na severe a západe opätovne malo vyskytovať sneženie alebo dážď so snehom aj v nižších polohách. Ich definitívne ustávanie očakávame až v stredu popoludní,“ dodal SHMÚ.
