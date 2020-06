Zrážky boli výraznejšie najmä na západe krajiny a vo vyšších polohách

Bratislava 6. júna (TASR) - Počas 24 hodín, do soboty 4.00 h, spadlo na území Slovenska väčšinou štyri až 15 milimetrov (mm) zrážok."Na niektorých miestach to bolo výrazne viac, naopak, na východe bolo zrážok menej," informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.



Na západnom Slovensku zaznamenali počas piatka (5. 6.) a noci na sobotu na viacerých miestach štyri až desať mm, miestami, najmä v oblasti Malých Karpát a v Nitrianskom kraji, desať až 16 mm.



Na strednom Slovensku spadlo za uvedené obdobie väčšinou päť až 20 mm, lokálne aj viac. Nová Lehota pri Handlovej hlásila 25 mm.



Na väčšej ploche zaznamenali výrazne vyššie úhrny najmä v oblasti Nízkych Tatier a Kremnických vrchov. "Vo vyšších polohách na týchto územiach spadlo na väčšej ploche 20 až 40 mm a dokonca Jasná v Demänovská dolina mali až 55 mm," dodali meteorológovia.



Najmenej počas predchádzajúcich 24 hodín napršalo na východnom Slovensku. "Väčšinou sme tu namerali len od nemerateľného množstva do piatich mm," uviedol SHMÚ. Na väčšej ploche viacej pršalo (päť - desať mm) v západnej časti. "Výnimočne boli úhrny oveľa vyššie, napríklad Stratená v okrese Rožňava mala 20 mm," informovali meteorológovia.



Aj v nasledujúcich dňoch avizujú časté zrážky a aj intenzívne búrky. V sobotu sa vyskytnú len ojedinele, najmä na východe. Od nedele sa však zrážková činnosť zintenzívni.