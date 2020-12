Zrážky sa vyskytujú na strednom Slovensku, najsilnejšie budú v noci

Bratislava 28. decembra (TASR) - Zrážky sa aktuálne vyskytujú najmä na strednom Slovensku. Meteorológovia očakávajú zrážky aj v najbližších hodinách, najsilnejšie majú byť v noci. V pondelok a utorok (29. 12.) bude dážď, sneženie, lepkavý sneh a veterno. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na sociálnej sieti.



Pri teplote okolo nuly padá tzv. lepkavý sneh, pri ktorom zvyknú padať veľké vločky. "Čo je síce pekné na pohľad, no tento fenomén je dosť nebezpečný, pretože obaľuje predmety, ktoré môže pri väčšom množstve poškodiť," konštatuje SHMÚ. Dodáva, že v kombinácii so silným vetrom to môže spôsobiť veľké komplikácie najmä na horských priechodoch.



"Hranica sneženia je rôzna, pretože vplyvom silného južného vetra dochádza k otepľovaniu vzduchu na záveterných (severných) stranách svahov, vplyvom čoho tu sneží od vyššej nadmorskej výšky ako na južnej strane," vysvetľujú meteorológovia.



Ako príklad uvádzajú porovnanie teploty v Žilinskom a Trenčianskom kraji, kde je teplejšie ako v Banskobystrickom kraji. V okolí Nízkych Tatier, v Ružomberku a Liptovskom Mikuláši sú tri stupne Celzia, v Banskej Bystrici a Brezne nula až jeden stupeň Celzia. Inde v Banskobystrickom kraji je podľa SHMÚ chladnejšie a sneží. "V Banskej Bystrici sú podľa našej automatickej stanice dva centimetre snehu, no najviac za uplynulé hodiny pripadlo na stanici Banská Štiavnica, kde je osem centimetrov nového snehu," hovoria meteorológovia.