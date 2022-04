Realizovať sa má verejné obstarávanie na zabezpečenie systému eTest II

Bratislava 4. apríla (TASR) - V roku 2022 sa má zrealizovať verejné obstarávanie na zabezpečenie dodávky systému eTest II pre celoplošné zavedenie elektronického testovania. Ide o prvý krok plánovaného zavedenia on-line maturity. Vyplýva to z Národného programu reforiem Slovenskej republiky 2022 v oblasti vzdelávania, ktorý predložilo Ministerstvo financií SR do medzirezortného pripomienkového konania.



Počas roka sa v súlade s harmonogramom plánu obnovy a odolnosti prijme ešte niekoľko ďalších parciálnych krokov vrátane súvisiacej legislatívnej úpravy školského zákona o ukončovaní štúdia na stredných školách. "V roku 2023 sa spustí prípravná testovacia fáza. Plne implementovaná on-line maturita bude najneskôr do konca roku 2025, najneskôr v tomto roku bude časť maturity absolventov všetkých gymnázií a stredných škôl zrealizovaná on-line," uvádza sa v predloženom materiáli.



V tomto roku má kurikulárna reforma prejsť do ďalšej fázy implementácie. "Kompletizuje sa konečná verzia kurikula pre všetky cykly vzdelávania na základných školách. Implementácia sa začne v septembri 2023 s povinnosťou zabezpečiť prechod všetkých základných škôl na nové kurikulum do septembra 2026," píše sa v materiáli. Zároveň sa na základe výzvy vyberie 16 regionálnych partnerov ako centrá regionálnej podpory pre zavádzanie nového kurikula z plánovaného počtu 40 centier do konca roka 2024.



Legislatívne úpravy majú zaviesť nové druhy študijných programov pre budúcich učiteľov s dôrazom na zavádzanie inkluzívneho vzdelávania, vzdelávanie žiakov s odlišným materinským jazykom a rozvoj digitálnych kompetencií učiteľov. Zaviesť sa má účelovo viazaný príspevok na profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov a nový model akreditácie vzdelávacích programov profesijného rozvoja.