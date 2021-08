Zreformovaná sieť nemocníc by mala byť realitou v roku 2024

Bratislava 23. augusta (TASR) – Zreformovaná sieť nemocníc by mala byť na Slovensku realitou o dva a pol roka, konkrétne od 1. januára 2024. Vyplýva to z návrhu zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti z dielne Ministerstva zdravotníctva SR, ktorý sa v súčasnosti nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní.



Zrušiť by sa tak mala koncová sieť, ktorú by mala nahradiť sieť kategorizovaných nemocníc. Rezort zdravotníctva zdôvodňuje tento termín tým, aby sa všetky nemocnice a ich prevádzkovatelia na túto zmenu pripravili a zosúladili svoje činnosti s kategorizáciou ústavnej starostlivosti.



Koncepcia sa opiera predovšetkým o plán obnovy a odolnosti, ktorým sa Slovensko zaviazalo zefektívniť okrem iného aj oblasť zdravotníctva.



Fungovať by tak malo päť úrovní nemocníc - komunitná, regionálna, komplexná, koncová a národná. Ústavná starostlivosť bude rozdelená podľa náročnosti, početnosti, ako aj potreby jej blízkosti k pacientovi. Taktiež bude rozdelená do programov a medicínskych služieb, pričom pre každú úroveň bude definovaný zoznam povinných, nepovinných a doplnkových programov a zoznam povinných, nepovinných a doplnkových medicínskych služieb v rámci programu.



MZ SR vydá prvú optimálnu sieť nemocníc k 1. februáru 2022 a v prechodnom období nasledujúcich dvoch až osem rokov budú nemocnice a zdravotné poisťovne povinné splniť legislatívou definované podmienky.



Nárok na úhradu zo zdravotného poistenia získa nemocnica až tzv. zaradením do siete, ktoré pre akútne nemocnice určí ministerstvo na základe stanovených podmienok. Nemocnica musí plniť minimálny programový profil pre úroveň, do ktorej je zaradená. Ďalej pre každú úroveň starostlivosti musí byť zabezpečená geografická dostupnosť.



Každá nemocnica určitej úrovne musí mať dostatočný spád obyvateľov, ktorý jej umožní finančnú udržateľnosť a zabezpečenie dostatočnej kvality pre pacientov. Na každej úrovni musí byť zabezpečený dostatočný počet lôžok podľa ich typu.