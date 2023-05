Bratislava 23. mája (TASR) - Zriadiť by sa mohol útvar podpory riadenia v rezorte zdravotníctva, ktorým sa má zabezpečiť koordinovaná podpora riadenia organizácií v pôsobnosti ministerstva. A to predovšetkým v oblasti finančného plánovania, centrálneho kontrolingu, analýz pre centrálne verejné obstarávanie, sledovania majetku, v oblasti investičných projektov, ako aj ďalších procesov. Vyplýva to z novely zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok posunuli do druhého čítania.



Cieľom novely je definovanie výkonu právomocí rezortu v tejto oblasti a tiež zabezpečenie podpory sledovania majetku organizácií v pôsobnosti ministerstva. Návrh podľa predkladateľov reaguje na zadlženosť organizácií v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti rezortu zdravotníctva. Priniesť má koordinované zapojenie organizácií v pôsobnosti ministerstva do prípravy strategických rozhodnutí rezortu, ktoré sa týkajú ich pôsobnosti i včasnú a dostatočnú informovanosť o rozhodnutiach.



Implementovať by sa mohol jednotný systém finančného plánovania pre všetky organizácie v pôsobnosti ministerstva vrátane príspevkových organizácií. Novelizácia má tiež štandardizovať reportingový proces vrátane zadefinovania jedného kontaktného bodu na úrovni ministerstva zdravotníctva pre organizácie v pôsobnosti ministerstva a ostatných stakeholderov.



Nový útvar zriadený na úrovni ministerstva zdravotníctva by mal posudzovať strategické investičné projekty a inovácie z celorezortného strategického pohľadu, vytvoriť a spravovať by mal zásobník týchto projektov vrátane neschválených a použiteľných v ďalšom období, ale tiež vyhodnocovať strategické investičné projekty po ich ukončení, a to z technického i ekonomického hľadiska a prijímať na základe nich potrebné opatrenia. Navyše, má koordinovať zdieľanie informácií a najlepšej praxe o implementácii strategických projektov medzi organizáciami v pôsobnosti rezortu a ďalšími kľúčovými stakeholdermi.



Novela má ambíciu priniesť strategické usmerňovanie verejného obstarávania pre organizácie v pôsobnosti ministerstva, poskytovať im štandardizovanú podporu predovšetkým pri príprave podkladov, realizácii zákaziek a pri vysporiadaní sa s námietkami a podporovať centrálny nákup vybraných komodít pre organizácie v pôsobnosti ministerstva, najmä v oblasti prístrojovej techniky, liekov, hardvéru, softvéru, bežného spotrebného tovaru.