Zrodila sa žuvačka, Dubčeka v roku 1989 zvolili do čela parlamentu

Bratislava 28. decembra (TASR) – Pred tridsiatimi dvoma urobila česká a slovenská spoločnosť ďalší krok k slobode. Alexandra Dubčeka zvolili poslanci za predsedu Federálneho zhromaždenia Československa. Ocitol sa tak vo funkcii, ktorú zastával tesne po sovietskej invázii. Spolu s Dubčekom boli v rámci Nežnej revolúcie do parlamentu kooptovaní aj ďalší poslanci, predovšetkým zástupcovia študentských a občianskych hnutí. O deň neskôr federálny parlament zvolil Václava Havla za prezidenta republiky.







S Československom a jeho vznikom bol úzko spojený politik, historik a 28. americký prezident THOMAS WOODROW WILSON. Svoj post zastával v rokoch 1913 až 1921, v roku 1919 získal Nobelovu cenu za mier. Narodil sa 28. decembra 1856,







Pred 99 rokmi sa narodil americký autor komiksov STAN LEE, rodným menom Stanley Martin Lieber, autor mnohých komiksových superhrdinov ako napríklad Spider-Man, Hulk, X-Men, Daredevil. Zomrel 12.11. 2018.







Americký filmový herec DENZEL WASHINGTON je známy z filmov ako napríklad Philadelphia, Malcolm X, Prípad Pelikán alebo Americký gangster. Dnes mu jeho fanúšikovia môžu zagratulovať k 67. narodeninám.







O rok neskôr, 28. decembra 1955 sa narodil čínsky politický väzeň, literárny kritik, historik, disident a nositeľ Nobelovej ceny mieru z roku 2010 LIOU SIA-PO.







Presne 28. októbra 1869 sa zrodil vynález, bez ktorého by sme dnes boli o jednu pochúťku chudobnejší. William Finley Semple z amerického mesta Mount Vernon v štátr Ohio získal patent na žuvačku.







Pred 126 rokmi sa konalo prvé filmové predstavenie bratov Augusta a Louisa Lumierovcov. Premietanie sa uskutočnilo v Grand café v Paríži.







Tragickú spomienku na dnešný dátum majú Sicílčania. Pred 113 rokmi postihlo mesto Messina na Sicílii dovtedy najväčšie európske zemetrasenie. O život prišlo okolo 80.000 ľudí.







Krstné ženské meno Ivana je odvodené z mena Ján, má slovanský pôvod a jeho význam znie "Boh je milostivý". Meno Ivona má francúzsky pôvod a znamená "vyzbrojená tisovým lukom". Nositeľky týchto bežne zaužívaných mien oslovujeme Iva, Ivka, Ivanka a Ivonka.







Česká speváčka a hudobníčka LENKA DUSILOVÁ má dnes 46 rokov. Všetko najlepšie prajeme do Česka.