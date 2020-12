Zrušené úlohy envirorezortu presunuli na budúci rok

Bratislava 17. decembra (TASR) - Vláda zrušila úlohy Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR iba formálne. Ide o legislatívne úlohy, na ktorých sa z rôznych príčin ešte pracuje. Stanú sa tak úlohami envirorezortu v roku 2021. Informoval o tom hovorca MŽP Pavol Fejér.



"Ministerstvo životného prostredia navrhlo preloženie plnenia legislatívnych úloh do budúceho roku a rozhodnutie vlády to formálne umožnilo," uviedol štátny tajomník envirorezortu Michal Kiča.



Presunutie niektorých zákonov z roka 2020 na budúci rok je podľa Fejéra krátkodobé. Reformné zákony majú byť predkladané v prvom štvrťroku. Povedal, že cieľom je dosiahnuť kvalitu legislatívy aj zhodou dotknutých skupín a zaangažovanie verejnosti, bez ktorej "zelené zmeny" a reformy neuspeli.



Uznesením vlády boli formálne zrušené zonácie Tatranského národného parku (TANAP) a Muránskej planiny. Fejér hovorí, že v roku 2020 sa rokovania o zonáciách zintenzívnili. "V prípade Muránskej planiny došlo k dohode o zonácii, v ktorej bezzásahový, piaty stupeň ochrany dosiahne cca 50 percent územia národného parku. Tento cieľ bude MŽP uplatňovať aj v prípade ostatných národných parkov," podotkol.



Na urýchlenie zonácie predložilo ministerstvo v decembri do legislatívneho procesu novelu zákona o ochrane prírody. Tá obsahuje prechod štátnych pozemkov v národných parkoch pod Štátnu ochranu prírody SR. To by malo uvoľniť aj "zaseknutú" zonáciu vo Vysokých Tatrách, priblížil hovorca.



MŽP pripomenulo, že pre pandémiu nového koronavírusu muselo presunúť vyhlásenie ďalších území na budúci rok. Podobne sa presunuli aj niektoré legislatívne úlohy a zákony, kde je potrebná reforma.