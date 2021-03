Zrušenie maturít považuje UVLF v Košiciach za nepremyslený krok

Košice 26. marca (TASR) – Úplné zrušenie maturitných skúšok nepovažuje Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach za optimálne riešenie situácie. Podľa nej ide o nepremyslený krok a ministerstvo školstva zanedbalo prípravu variantného riešenia maturít. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Zuzana Bobriková.



Pripomenula, že stredné školy počas roka dištančného vzdelávania overovali vedomosti študentov rôznymi spôsobmi. Rezort mal preto pripraviť takú formu maturitných skúšok, ktorá by sa priblížila štandardnému spôsobu ukončenia štúdia. Uvádza, že aj na základe aktuálnej situácie by mal po dôkladnej diskusii s odborníkmi uvažovať v ďalších rokoch o zmene formy maturitnej skúšky. „Úroveň vedomostí stredoškolákov, ktorí prichádzajú na vysoké školy, sa z roka na rok zhoršuje. Citeľné je to hlavne v študijných programoch, na ktoré prichádzajú uchádzači bez prijímacích skúšok,“ uviedla rektorka UVLF Jana Mojžišová.



Obidve záverečné skúšky – po absolvovaní stredoškolského aj vysokoškolského štúdia – považuje UVLF za dôležitý moment v živote mladého človeka, nielen po vedomostnej, ale aj po emocionálnej stránke. Rezort, stredné školy i univerzity by podľa nej mali urobiť všetko preto, aby ich existenciu zachovali minimálne v takej forme, ktorú umožňuje krízová situácia v spoločnosti. „Absenciu dôstojného záveru štúdia považujeme za degradáciu celého obdobia, počas ktorého škola i študent robili všetko pre dosiahnutie čo najkvalitnejšieho vzdelania,“ dodala Mojžišová.



Zdôraznila, že univerzita štátne záverečné skúšky určite nezruší. Kým ich v minulom akademickom roku uskutočňovali čiastočne aj prezenčnou formou, v tomto akademickom roku sú zatiaľ dištančné. Tvrdí, že UVLF vytvorila podmienky pre študentov i pedagógov, aby mohli byť ich vedomosti overené v súlade s požiadavkami. „Keďže v prípade našich študentov ide o regulované povolania, musia splniť kritériá, ktoré vyžaduje spoločná európska legislatíva. Inak by ich diplom nemohol byť uznaný v členských krajinách Európskej únie. Zrušenie štátnych záverečných skúšok z nášho pohľadu neprichádza do úvahy,“ skonštatovala rektorka.



Známka z internej časti maturitnej skúšky sa v školskom roku 2020/2021 vypočíta podľa priemeru známok žiakov za ich celé štúdium. Maturanti tak dostanú známky na maturitnom vysvedčení podľa výsledkov ich práce za celé obdobie štúdia. Ruší sa tiež písomná forma internej časti maturitnej skúšky, teda sloh. Rozhodlo o tom ministerstvo školstva, rovnaký postup zvolilo aj vlani. Zdôvodňuje to zlou epidemiologickou situáciou v súvislosti s ochorením COVID-19 na Slovensku a tým, že žiaci sa počas štyroch rokov učili a boli riadne známkovaní.