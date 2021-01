Zrušenie písomnej maturity považuje komora učiteľov za racionálny krok

Bratislava 24. januára (TASR) - Zrušenie písomnej maturity považuje Slovenská komora učiteľov (SKU) v epidemiologickej situácii, v ktorej sa s vysokou pravdepodobnosťou bude krajina nachádzať aj v najbližších mesiacoch, za racionálny krok ministra školstva. Pre TASR to uviedla viceprezidentka SKU Soňa Puterková.



"Myslíme si však, že zo strany ministerstva nebolo verejnosti presvedčivo vysvetlené, prečo sa má konať interná časť písomnej maturity, za akých podmienok, pretože epidemiologická situácia sa jej týka rovnako," uviedla Puterková. SKU nerozumie dôvodom, pre ktoré ministerstvo prisudzuje práve tejto časti maturitnej skúšky taký veľký význam.



"Čo sa týka ústnej časti maturitnej skúšky, koná sa v májovom termíne, musíme dúfať, že epidemiologická situácia aj vďaka prioritnej zaočkovanosti učiteľov bude v tom čase už priaznivejšia," povedala viceprezidentka SKU. Študenti maturitných ročníkov sú podľa nej aj v dištančnom vzdelávaní pripravovaní zo strany škôl na maturitu a následné štúdium, aj keď sa veľká časť zodpovednosti preniesla aj na nich. "Sú to však už dospelí ľudia a som presvedčená, že tí, ktorí prijali túto zodpovednosť, sa dokážu so situáciou popasovať a maturity zvládnu," uviedla Puterková.



Problémom pre školy a študentov odborných škôl je podľa slov Puterkovej praktická výuka, ktorú nie je možné v plnej miere nahradiť online vzdelávaním. "Praktická maturitná skúška je teda otvorená otázka a na odpoveď na ňu zo strany ministerstva školstva si ešte musíme počkať," dodala.



Prezident Aliancie stredoškolákov Kristián Krivda pre TASR uviedol, že maturanti nemajú dostatok vedomostí na to, aby sa vedeli posadiť pred komisiu a podať dostatočný výkon. Rozhodnutie o tom, že sa v tomto školskom roku ruší len externá časť maturitnej skúšky, považuje aliancia za nie veľmi šťastné.



V školskom roku 2020/2021 sa ruší externá časť maturitnej skúšky. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky, teda sloh, sa uskutoční v termíne od 12. apríla. Presný termín určí rezort školstva do 31. marca. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája. V prípade potreby sa môže realizovať dva týždne. Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v riadnom skúšobnom období v apríli až júni.