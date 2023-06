Umelecké fondy:Zrušenie povinných odvodov môže znížiť podpornú činnosť

Bratislava 29. júna (TASR) - Príspevok zo štátneho rozpočtu pre umelecké fondy je náhradou za stratu príjmov z koncesionárskych poplatkov, nenahrádza však stratu príjmov z dvojpercentných odvodov autorov a výkonných umelcov. V súvislosti so zmenou financovania to pre TASR zdôraznil riaditeľ Literárneho fondu (LF) Ladislav Serdahely. Spolu s Fondom výtvarných umení (FVU) upozorňuje LF na dôsledky zníženého objemu financií, Hudobný fond (HF) zotrváva pri názore, že povinné dvojpercentné autorské príspevky neboli najvhodnejšou formou spolufinancovania.



LF považuje zmenu, ktorú svojím doplňujúcim návrhom, bez konzultácie, iniciovali poslanci Národnej rady SR, za likvidačnú. "Zrušenie povinných dvojpercentných príspevkov vnímame ako deštruktívny počin, ktorý je v dnešnej pre kultúru nepriaznivej ekonomickej situácii prinajmenšom nerozvážny a nezodpovedný," informoval Serdahely. Poukázal pritom na fakt, že z príspevkov sa tvoril rozpočet priamej podpornej činnosti a od ich výšky sa odvíjala celá štipendijná politika LF. Pripomenul, že počas pandémie a zdobrovoľnenia príspevkov sa výška príjmu pre fond zredukovala natoľko, že sa museli výšky vyplácaných podpôr zredukovať na minimum a niektoré z nich pozastaviť. "Aby mohol LF i naďalej podporovať tvorivú činnosť i pomáhať formou sociálnych príspevkov, bude musieť požiadať o kompenzáciu straty príjmov formou cielenej dotácie zo štátneho rozpočtu, stratí tým však svoju finančnú nezávislosť, vďaka ktorej nepodliehal politickým tlakom," upozornil riaditeľ LF.



Riaditeľ FVU Vladimír Palečka pre TASR uviedol, že príjem v rámci nového modelu financovania pokryje približne zdroje, ktoré mal fond z koncesionárskych poplatkov. "Samozrejme, príjem z dvojpercentných príspevkov autorov a interpretov nám bude chýbať, čo nás stavia do situácie, keď nemôžeme garantovať doterajší objem a intenzitu podporných aktivít FVU," skonštatoval. Deklaroval, že FVU sa bude snažiť získať aspoň časť chýbajúcich prostriedkov vlastnou podnikateľskou činnosťou, upozornil však, že možnosti fondu sú v tejto oblasti limitované, rovnako nemožno takýto príjem i jeho výšku garantovať.



Riaditeľ Hudobného fondu Matúš Jakabčic zdôraznil, že pre HF bolo existenčne dôležité, aby v novom modeli financovania bola do budúcnosti zabezpečená dostatočná náhrada za odštep z koncesionárskych poplatkov, ktorý doteraz tvoril hlavný zdroj príjmov fondu. "To sa aj stalo, v prípade HF bude od budúceho roka v porovnaní s obdobím 2020 - 2022 nárast tohto príjmu o približne 70.000 eur," uviedol pre TASR. Výpad príjmu plynúci z dvojpercentných príspevkov odhadol na zhruba 131.500 eur ročne. Upozornil však v tejto súvislosti, že HF nepovažuje dvojpercentné príspevky za vhodnú formu spolufinancovania. "Preto sme proti ich zrušeniu teraz ani v minulosti nevystupovali a ich zrušenie akceptujeme bez výhrad," dodal. Ocenil, že nový model financovania prináša predvídateľnosť príjmov, doplnil by k nemu i zohľadnenie inflácie pri výpočte nárokovateľného príspevku. "Celkovo, najmä vzhľadom na to, že je zabezpečená existencia HF do budúcnosti, hodnotíme nové financovanie pozitívne," skonštatoval.



Novelou zákona o RTVS, ktorú v stredu (28. 6.) podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová, sa okrem tzv. koncesionárskych poplatkov ruší povinnosť odvádzať príspevky vo výške dvoch percent, ktoré príjemcovia autorských odmien a odmien výkonných umelcov odvádzajú umeleckým fondom. Príspevky z odmien však môžu odvádzať dobrovoľne. Fondy, ktoré po zrušení koncesionárskych poplatkov nebudú mať príjem z ich odštepu, budú dostávať zo štátneho rozpočtu každoročne minimálne 900.000 eur. Tie sa rozdelia tak, že Literárny fond dostane 45 percent, Hudobný fond dostane 40 percent a Fond výtvarných umení dostane 15 percent z tohto príspevku.