SKU: Zrušenie ústnych maturít bolo optimálnym riešením

Bratislava 2. mája (TASR) – Zrušenie ústnej maturitnej skúšky v aktuálnej situácii v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu bolo optimálnym riešením. Pre TASR sa na tom zhodla analytička iniciatívy To dá rozum Renáta Hall a Vladimír Crmoman zo Slovenskej komory učiteľov (SKU).



Ústne maturity sa pre situáciu s novým koronavírusom v aktuálnom školskom roku neuskutočnia v klasickej podobe. Hodnotenie na maturitnom vysvedčení vznikne spriemerovaním koncoročných známok zo všetkých ročníkov a polročných známok z posledných dvoch ročníkov z predmetu alebo skupiny predmetov.



Crmoman zdôraznil, že ak študent nebude s týmto výsledkom spokojný, môže požiadať o preskúšanie. "Je to dobrý kompromis, je to také optimálne riešenie," poznamenal. Riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) Romana Kanovská taktiež pre TASR uviedla, že je férové, že žiaci môžu požiadať o preskúšanie pred skúšobnou komisiou, ak nesúhlasia s priemerom známok. Rozhodnutie ministra školstva vníma zároveň ako adekvátnu reakciu na súčasnú epidemiologickú situáciu.



"Nevedeli sme, ako sa bude vyvíjať situácia okolo pandémie a ako nebezpečné bude ich realizovať pre žiakov a ich rodiny, ako aj pre starších učiteľov. Zároveň prínos maturít v súčasnej podobe je otázny," uviedla Hall. Žiaci totiž často podľa nej len opakujú to, z čoho už boli v minulosti skúšaní a navyše sa môže stať, že budú indisponovaní, "nesadne" im otázka a je potom otázne, či hodnotenie takéhoto jednorazového výstupu má ovplyvňovať ich celý nasledujúci život.



"Do budúcnosti však náhradu maturít bude treba dobre premyslieť tak, aby to nebolo o memorovaní, ale o preukázaní, čo sa reálne žiaci za roky štúdia naučili a ako s tým vedia aktívne pracovať," uviedla Hall. Ako doplnila, na toto však ale bude treba viac času a odborných diskusií.



Školský rok sa pre posledné ročníky všetkých typov stredných škôl skončí 7. mája, dokedy musí byť vystavené aj vysvedčenie. Spolu s maturitným vysvedčením ho škola vydá najneskôr 30. júna.