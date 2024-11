Zrušenie víz pre krátkodobé pobyty v Číne bude platiť od 8.11.

Bratislava 6. novembra (TASR) - Dohodnutý bezvízový styk s Čínou bude platiť od 8. novembra do konca roka 2025, pričom bude pravidelne predlžovaný o ďalší rok. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD). Spolu s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) bilancoval vládnu návštevu v Číne.



"Toto opatrenie sa týka pobytov do 15 dní v prípade turistických ciest, tranzitov, prípadne obchodných rokovaní, nebude platiť pre pracovné pobyty," zdôraznil Blanár. Uistil, že jeho rezort pripravuje podrobný manuál k novému opatreniu, ktorý bude prístupný na webe ministerstva.



Zrušenie vízovej povinnosti pre krátkodobé pobyty do 15 dní oznámil v piatok (1. 11.) premiér na sociálnej sieti, ako jednu z dohôd s čínskou stranou. Avizoval tiež, že Slovensko je zasa pripravené zaviesť priame letecké spojenie medzi Bratislavou a Pekingom.



Na pracovnej ceste do Číny sa na prelome októbra a novembra zúčastnila veľká časť vlády, rovnako i desiatky slovenských podnikateľov. Cieľom bolo podpísanie trinásť dokumentov rozvíjajúcich strategické partnerstvo v ekonomickej i investičnej oblasti, ale aj v rámci cestovného ruchu či sektora pôdohospodárstva. Premiér sa stretol i s najvyššími predstaviteľmi hostiteľskej krajiny.