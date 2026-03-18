Zsembera rokoval s Hospodárskym a obchodným úradom v Hongkongu
Autor TASR
Bratislava 18. marca (TASR) - Štátny tajomník pre vysoké školstvo a akademický výskum Róbert Zsembera rokoval s delegáciou Hospodárskeho a obchodného úradu Hongkongu (HKETO) o možnostiach spolupráce v oblasti akademického výskumu, inovácií a investícií. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.
Ako priblížili z rezortu, témou bilaterálneho rokovania bolo najmä efektívnejšie prepájanie akademického prostredia s praxou a podpora investícií do inovačného ekosystému. „Našou ambíciou je prepájať špičkový výskum s praxou a vytvárať prostredie, ktoré podporuje vznik inovatívnych riešení s reálnym dosahom na ekonomiku. Hongkong vnímame ako silného partnera, ktorý má skúsenosti s budovaním globálne konkurencieschopného inovačného ekosystému,“ uviedol Zsembera.
Ako spresnil rezort, rokovanie sa zameralo najmä na oblasti ako sú biotechnológie, materiálový výskum, umelá inteligencia, robotika a nanotechnológie. „Diskusia sa dotkla aj širšieho kontextu rozvoja kľúčových odvetví, vrátane jadrovej energetiky, ktorá patrí medzi strategické priority Slovenska,“ dodal.
Stretnutie podľa MŠVVaM nadväzuje na predchádzajúce aktivity slovenskej ministerskej a akademickej delegácie v Hongkongu, vrátane rokovaní v Hong Kong Productivity Council a potvrdzuje záujem oboch strán o systematické prehlbovanie spolupráce. Konkrétnym výstupom rokovania je podľa slov rezortu plánovaná návšteva hongkonskej delegácie na Slovensku v júni, počas ktorej navštívi univerzitné pracoviská a Slovenskú akadémiu vied. „Cieľom je posunúť diskusiu od strategických tém ku konkrétnym projektom a formám spolupráce,“ objasnil.
HKETO je oficiálnym zastúpením vlády Hongkongu pre región strednej a východnej Európy. Zameriava sa na rozvoj hospodárskej spolupráce, podporu investícií a prepájanie univerzít, výskumných inštitúcií a inovatívnych firiem.
