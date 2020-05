Minulý týždeň vlaky zrazili päť ľudí, štyria zomreli

Bratislava 18. mája (TASR) - V uplynulom týždni vlaky na slovenských tratiach zrazili päť ľudí, štyria z nich po zrážke zomreli. TASR o tom informoval hovorca Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Michal Lukáč.



V pondelok 11. mája vlak zrazil a usmrtil muža, ktorý tesne pred vlakom vstúpil do priechodného prierezu koľaje, v úseku Výhybňa Milochov - Púchov. V utorok 12. mája vlak v Trenčianskej Teplej zrazil a usmrtil muža, ktorý stál pri protihlukovej stene a pred vlakom narušil priechodný prierez koľaje. K ďalšej smrteľnej zrážke došlo v piatok 15. mája medzi Košicami a Kostoľanmi nad Hornádom. V nedeľu 17. mája vlak v Žiline zrazil a usmrtil muža, ktorý si tesne pred vlakom ľahol do koľaje a položil si hlavu na temeno koľajnice. V sobotu 16. mája v Banskej Bystrici nezistený vlak zrazil muža a amputoval mu nohu. Po ošetrení muža záchranári previezli do nemocnice.



Na železnici došlo minulý týždeň aj k trom pokusom o samovraždu, konkrétne na zastávke Dunajov, v úsekoch Pezinok - Šenkvice a Hlohovec - Leopoldov.



ŽSR opakovane vyzývajú všetkých vodičov, chodcov a cyklistov na opatrnosť v okolí železničnej trate. "Vlak je obrovský kolos, ktorý môže mať brzdnú dráhu v závislosti od rýchlosti aj viac ako kilometer, a následky zrážky s ním bývajú fatálne," varuje Lukáč.