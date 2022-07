ŽSR: Pokusy o kúpu či prenájom stanice v Dudinciach boli neúspešné

Dudince 17. júla (TASR) – Budova železničnej stanice v Dudinciach v Krupinskom okrese je dlhodobo mimo prevádzky a pokusy o jej kúpu či prenájom boli v minulosti neúspešné. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Ria Feik Achbergerová s tým, že objekt je v súčasnosti úplne nevyužitý a stavba je zamknutá.



Pripomenula, že budova zastávky od dočasného zrušenia osobnej dopravy na trati Zvolen-Šahy od roku 2003 nie je v prevádzke. Ďalej fungoval iba bufet, ktorý po niekoľkých rokoch tiež ukončil prevádzku. V súčasnosti v interiéri robia len revízie kotolne, hasiacich prístrojov a hydrantu v kancelárii. "Momentálne prebieha posudzovanie objektu o potrebnosti a následne ŽSR podniknú opatrenia vyplývajúce z posudzovania," spomenula.



V objekte sú priestory po bývalom bufete, vestibul, prázdne kancelárie a sklady i verejné toalety, ktoré sú v dezolátnom stave. "Súčasťou je aj kotolňa s dvomi síce funkčnými, ale starými kotlami z roku 1994," podotkla hovorkyňa s tým, že nimi len temperujú priestory zastávky v zimnom období. Systém ústredného kúrenia je tiež zastaralý, radiátory sú buď poruchové alebo chýbajú. "Okná sú pôvodné, drevené, veľakrát poškodené a netesnia rovnako ako pôvodné dvere," vysvetlila a dodala, že strecha je plochá lepenková a veľakrát ju aj s fasádou opravovali. V súčasnosti však omietka opadáva. "V objekte a v interiéri robíme priebežne nevyhnutné opravy zistené pri bežnej kontrole či po vandalizme," poznamenala.



Podľa hovorkyne objekt si vyžaduje komplexnú rekonštrukciu. Patria sem oprava strechy, fasády, ústredného kúrenia a rozvodov i výmena okien a dverí. Súčasťou prác by bolo aj zníženie stropov, oprava omietok a malieb, rekonštrukcia verejných toaliet a oprava elektroinštalácie. Obnovu by potrebovalo aj odpadové potrubie a osadiť by bolo potrebné aj lavičky. "Uvedené práce alebo minimálne ich časť by bola podľa finančných možností," informovala.



Objekt by bol podľa ŽSR aj pre turisticky vyhľadávané kúpeľné mesto vhodný na reštauračné či bufetové priestory, kaviareň alebo predajňu. V blízkosti budovy sa totiž nachádzajú aj parkovisko, autobusová stanica a centrum mesta. Stavba je napojená na elektrickú energiu a verejný vodovod, vo vodomernej šachte v blízkosti budovy. "V prípade kapitalizácie objektu formou predaja bola konzultovaná aj možnosť osadenia prístrešku pre cestujúcich," konštatovala hovorkyňa s tým, že by to bolo niekoľko metrov od budovy s priamym prístupom od ulice.



Po obnovení osobnej železničnej dopravy v roku 2019 sa cestovné lístky predávajú cez internet alebo na osobnej stanici vo Zvolene.