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ŽSR: Prevádzka je stabilizovaná, neevidujeme vybočenie koľaje
Počas sledovaného obdobia sa vyskytlo niekoľko hlásení na podozrenie z deformácie koľaje.
Autor TASR
Bratislava 3. augusta (TASR) - Prevádzka na sieti Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) je aktuálne stabilizovaná. Pre TASR to uviedla hovorkyňa ŽSR Petra Lániková. Železnice počas uplynulých dní nezaznamenali na svojej sieti zatiaľ žiadne vybočenie koľaje spôsobené vysokými teplotami.
„Aktuálne je prevádzka na sieti ŽSR stabilizovaná. Aj v najbližších dňoch budú ŽSR naďalej sledovať meteorologickú situáciu a v prípade potreby operatívne prijmú preventívne opatrenia vrátane dočasného zníženia traťových rýchlostí tak, aby bola zachovaná bezpečnosť železničnej dopravy,“ priblížila pre TASR Lániková.
V súvislosti s výstrahami Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) pred extrémne vysokými teplotami už železnice prijali preventívne opatrenia. „Na základe interného opatrenia sú na tratiach v okresoch, pre ktoré SHMÚ vydal výstrahu tretieho stupňa, zavedené prechodné obmedzenia traťovej rýchlosti na maximálne 80 kilometrov za hodinu. Na niektorých úsekoch bola z preventívnych dôvodov rýchlosť znížená až na 50 kilometrov za hodinu,“ informovala hovorkyňa s tým, že tieto opatrenia majú dočasný charakter a po poklese teplôt ich zrušia.
Lániková vysvetlila, že počas sledovaného obdobia sa vyskytlo niekoľko hlásení na podozrenie z deformácie koľaje. „Vo Zvolene a v úseku Žarnovica - Nová Baňa sa však po kontrole odbornými zamestnancami ŽSR potvrdilo, že nešlo o vybočenie koľaje, ale o smerové alebo výškové chyby koľaje, ktoré boli odstránené bez závažnejších následkov na bezpečnosť prevádzky,“ uzavrela.
„Aktuálne je prevádzka na sieti ŽSR stabilizovaná. Aj v najbližších dňoch budú ŽSR naďalej sledovať meteorologickú situáciu a v prípade potreby operatívne prijmú preventívne opatrenia vrátane dočasného zníženia traťových rýchlostí tak, aby bola zachovaná bezpečnosť železničnej dopravy,“ priblížila pre TASR Lániková.
V súvislosti s výstrahami Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) pred extrémne vysokými teplotami už železnice prijali preventívne opatrenia. „Na základe interného opatrenia sú na tratiach v okresoch, pre ktoré SHMÚ vydal výstrahu tretieho stupňa, zavedené prechodné obmedzenia traťovej rýchlosti na maximálne 80 kilometrov za hodinu. Na niektorých úsekoch bola z preventívnych dôvodov rýchlosť znížená až na 50 kilometrov za hodinu,“ informovala hovorkyňa s tým, že tieto opatrenia majú dočasný charakter a po poklese teplôt ich zrušia.
Lániková vysvetlila, že počas sledovaného obdobia sa vyskytlo niekoľko hlásení na podozrenie z deformácie koľaje. „Vo Zvolene a v úseku Žarnovica - Nová Baňa sa však po kontrole odbornými zamestnancami ŽSR potvrdilo, že nešlo o vybočenie koľaje, ale o smerové alebo výškové chyby koľaje, ktoré boli odstránené bez závažnejších následkov na bezpečnosť prevádzky,“ uzavrela.