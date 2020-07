V uplynulom týždni zaznamenali dve smrteľné zrážky človeka s vlakom

Bratislava 6. júla (TASR) – Železnice Slovenskej republiky zaznamenali v uplynulom týždni dve smrteľné zrážky vlaku s civilnou osobou. Stalo sa tak v Piešťanoch, kde vlak usmrtil človeka neoprávnene sa pohybujúceho v koľajisku a v úseku Prešov – Šarišské Lúky, kde vlak zrazil muža neoprávnene sa pohybujúceho v priechodnom priereze koľaje. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSR Ria Feik Achbergerová.



Železnice tiež zaevidovali tri zrážky vlaku s motorovým vozidlom. V prvom prípade sa tak stalo na priecestí v úseku Kvetoslavov – Nové Košariská, motorové vozidlo po zrážke s nákladným vlakom z miesta nehody ušlo. K nehode osobného vlaku s motorovým vozidlom došlo na priecestí v úseku Turzovka – Čadca, nehoda si nevyžiadala zranených. Cestná dopravná nehoda bola nahlásená na priecestí v úseku Drienovská Nová Ves – Prešov, pri ktorej auto zasahovalo do priechodného prierezu koľaje.



ŽSR tiež zaznamenali na koľaji horiaci strom po údere blesku opretý o trakčné vedenie v úseku Ľubochňa – Ružomberok, tlejúci podval bol hlásený v úseku Slanec – Výh. Slivník. V úseku Heľpa – Červená Skala narazil osobný vlak do konára zasahujúceho do priechodného prierezu koľaje, podobne zasahujúce konáre boli nahlásené aj v úseku Podrečany – Lovinobaňa. Výpadok trakčného vedenia jednej z koľají v úseku Čadca št. hr. – Čadca spôsobil spadnutý strom. Do stromu narazil osobný vlak v úseku Sása Pliešovce – Krupina.



V Bernolákove zachytil vlak muža pod vplyvom alkoholu, ktorého následne s poranením hornej končatiny previezli do nemocnice. Ženu neoprávnene sa pohybujúcu v priechodnom priereze koľaje nahlásili v úseku Košice – Kostoľany, vlaku sa pomocou rýchlobrzdy podarilo zastaviť včas.



Železnice opätovne zaznamenali aj vyčíňanie vandalov. V ŽST Lipany posprejovali odstavenú súpravu vlaku, na zastávke Bratislave-predmestie posprejovali odstavený rušeň, ktorý pre znečistené okná nie je schopný ďalšej jazdy. Posprejovaný vozeň bol nahlásený aj v Šuranoch či v Čadci. Policajná hliadka bola privolaná k skupine občanov rumunskej národnosti, ktorí znečisťovali priestory ŽST Nové Mesto nad Váhom.