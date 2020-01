Vlaky minulý týždeň zrazili troch ľudí, došlo aj k zrážke s vozidlom

Bratislava 27. januára (TASR) - Minulý týždeň evidovali Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) tri zrážky vlaku s človekom. Jeden zo zrazených ľudí zomrel. Došlo tiež k jednej smrteľnej zrážke vlaku s motorovým vozidlom, ktoré patrilo ŽSR. TASR o tom informoval hovorca ŽSR Michal Lukáč.



"V pondelok 20. januára vlak v úseku Nižná Myšľa – Krásna nad Hornádom zrazil a zranil osobu, ktorá sa neoprávnene nachádzala v priechodnom priereze koľaje," uviedol Lukáč. Osobu previezli do nemocnice v Košiciach. V utorok 21. januára sa vlak na priecestí v Žarnovici zrazil s motorovým vozidlom, patriacim ŽSR. Dvaja zamestnanci železníc zomreli.



Vo štvrtok 23. januára vlak v úseku Kriváň – Stožok zrazil a usmrtil ženu v priechodnom priereze koľaje. V ten istý deň vlak v úseku Lehnice – Kvetoslavov zastavil pred neznámou osobou v koľajisku, ktorú zaistila privolaná policajná hliadka. V sobotu 25. januára v úseku Žilina – Žilina-Teplička nahlásili osobu zrazenú nezisteným vlakom na bližšie neurčenom mieste. Postihnutú našli a odviezli do nemocnice.



ŽSR vyzývajú verejnosť na opatrnosť pri pohybe v blízkosti železničnej trate. "Vlak je obrovský kolos, ktorý môže mať brzdnú dráhu v závislosti od rýchlosti aj viac ako kilometer a následky zrážky s ním bývajú fatálne," upozorňuje Lukáč. Železnice opakovane apelujú na všetkých vodičov, chodcov, cyklistov, aby si pred železničným priecestím počínali vždy mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčili, či môžu bezpečne prejsť cez železničné priecestie.



"Na železničných priecestiach označených dopravnou značkou 'Stoj, daj prednosť v jazde!' je vodič povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať, musí dbať však na to, aby vozidlo nezasahovalo do priechodného prierezu koľaje, kde by mohlo byť zachytené prechádzajúcim vlakom," povedal Lukáč. Dodal, že tieto ustanovenia sa vzťahujú aj na chodcov a cyklistov.